شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025 استقراراً ملحوظاً عند مستوياتها الحالية، وذلك وسط متابعة حثيثة من قبل المستثمرين والتجار لتطورات السوق العالمية والمحلية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار الذهب في مصر

عيار 24 يسجل 4743 جنيهاً.

عيار 21 يسجل 4150 جنيهاً.

عيار 18 يسجل 3557 جنيهاً.

عيار 14 يسجل 2776 جنيهاً

الجنيه الذهب 33200 جنيه.

وأرجع خبراء في سوق الذهب هذا الاستقرار إلى ثبات الأسعار العالمية للذهب بعد تغيرات ملحوظة، بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، مما أدى إلى تهدئة حركة السوق المحلية.

كما أشاروا إلى أن الطلب على الذهب لا يزال مستقراً، خاصة مع اقتراب المناسبات الاجتماعية التي تشهد عادة زيادة في شراء الذهب.

ويُذكر أن أسعار الذهب تتأثر بالعديد من العوامل، بما في ذلك التقلبات العالمية في أسعار المعدن الأصفر، وسعر صرف الدولار، بالإضافة إلى العوامل المحلية مثل الطلب والعرض.

ويُنصح المتعاملون في السوق بمواكبة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية لاتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.

يُتوقع أن تستمر حركة السوق في الأيام المقبلة تحت تأثير العوامل الاقتصادية العالمية، خاصة مع تطورات الأسواق المالية الدولية وأسعار الفائدة.