شكرا لقرائتكم خبر عن كم سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025 أمام الجنيه ببنكي الأهلى ومصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025 أمام الجنيه المصري، بالبنوك الرئيسية، وخاصة بنكي الأهلى ومصر. ويشهد سعر الدولار تطورات ملحوظة خلال التعاملات اللحظية بالبنوك الرئيسية، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى 50.55 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.55 جنيه للشراء و 50.65 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.55 جنيه للشراء و50.65 للبيع. وجاء سعر الدولار فى بالبنوك كالاتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 50.55 جنيه للشراء. 50.65 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 50.55 جنيه للشراء. 50.65 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.55 جنيه للشراء. 50.65 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 50.55 جنيه للشراء. 50.65 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.55 جنيه للشراء. 50.65 جنيه للبيع.

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