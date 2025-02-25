(ثمارية العقارية) تطلق المرحلة البيعية الرابعة لمشروع “المها” الأكبر في جنوب غرب العاصمة الرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلنت شركة ثمارية العقارية عن إطلاق المرحلة البيعية الرابعة من مشروع المها أكبر مشاريعها العقارية، في جنوب غرب الرياض، وذلك خلال حفل أقيم يوم الاثنين 24 فبراير 2025 في مقر مركز مبيعات مخطط المها حيث يمتد المشروع على مساحة 13 مليون متر مربع، ويقع داخل محيط الدائري الثاني متميزاً بموقعه الاستراتيجي القريب من حديقة الأمير محمد بن سلمان وبجوار قاعدة الملك سلمان وملعب روشن، ما يجعله خيارًا مثاليًا للراغبين في التملك ضمن بيئة حديثة ومتكاملة.

أكدت شركة ثمارية ، أن هذه هي المرحلة البيعيه الرابعة من مشروع المها ليست مجرد حي سكني، بل مخطط نموذجي يعمل بأسلوب عصري يواكب تطلعات الشباب والشابات نحو التملك ضمن بيئة متكاملة الخدمات توفر جودة حياة لا مثيل لها”.

كما أكدت الشركة ان مشروع المها سيكون بصمة مختلفة في العاصمة الرياض، ونقلة نوعية في قطاع التطوير العقاري محليًا وإقليميًا، وتجدر الإشارة الى ان 60 في المئة من اجمالي المساحة مسطحات خضراء وجادة البولي فارد التي تمتد على طول 5 كم تقريبا ومسار رياضي بالإضافة الى الخدمات المتكاملة، وشبكة طرق تسهّل الدخول والخروج بانسيابية”.

من جانبه، تحدث محمد العمري، مدير إدارة المنتجات العقارية في شركة ثمارية العقارية، عن المزايا الفريدة التي يقدمها مشروع المها بكافة مراحله البيعيه خصوصا انهم اعلنو عن المرحلة البيعيه الرابعة من المشروع حيث قال: “يعد المشروع نموذجًا للمخططات العصرية التي تراعي احتياجات السوق العقاري، حيث صُمم ليجمع بين الجودة العالية والتخطيط المثالي الذي يعزز من رفاهية السكان ويوفر تجربة سكنية متكاملة”.

وأضاف العمري: “حرصنا على تقديم مشروع يتماشى مع رؤية المملكة 2030، حيث يواكب أحدث التوجهات العالمية في التطوير العقاري، ويوفر بيئة مستدامة تتكامل فيها المرافق والخدمات بأسلوب يحقق أعلى مستويات الراحة والرفاهية”.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من العقاريين والمستثمرين والهادفين للسكن الخاص إضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام.

كما تم الإعلان عن بيع نسبة كبيرة من المخطط، ما يؤكد على الإقبال الواسع على المشروع، ويؤكد إسهام مشروع المها في تحفيز سوق العقارات، وجذب أنظار المستثمرين من داخل العاصمة الرياض وخارجها.

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