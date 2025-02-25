(ثمارية العقارية) تطلق المرحلة البيعية الرابعة لمشروع “المها” الأكبر في جنوب غرب العاصمة الرياض

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن (ثمارية العقارية) تطلق المرحلة البيعية الرابعة لمشروع “المها” الأكبر في جنوب غرب العاصمة الرياض والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلنت شركة ثمارية العقارية عن إطلاق المرحلة البيعية الرابعة من مشروع المها أكبر مشاريعها العقارية، في جنوب غرب الرياض، وذلك خلال حفل أقيم يوم الاثنين 24 فبراير 2025 في مقر مركز مبيعات مخطط المها حيث يمتد المشروع على مساحة 13 مليون متر مربع، ويقع داخل محيط الدائري الثاني متميزاً بموقعه الاستراتيجي القريب من حديقة الأمير محمد بن سلمان وبجوار قاعدة الملك سلمان وملعب روشن، ما يجعله خيارًا مثاليًا للراغبين في التملك ضمن بيئة حديثة ومتكاملة.
أكدت شركة ثمارية ، أن هذه هي المرحلة البيعيه الرابعة من مشروع المها ليست مجرد حي سكني، بل مخطط نموذجي يعمل بأسلوب عصري يواكب تطلعات الشباب والشابات نحو التملك ضمن بيئة متكاملة الخدمات توفر جودة حياة لا مثيل لها”.
كما أكدت الشركة ان مشروع المها سيكون بصمة مختلفة في العاصمة الرياض، ونقلة نوعية في قطاع التطوير العقاري محليًا وإقليميًا، وتجدر الإشارة الى ان 60 في المئة من اجمالي المساحة مسطحات خضراء وجادة البولي فارد التي تمتد على طول 5 كم تقريبا ومسار رياضي بالإضافة الى الخدمات المتكاملة، وشبكة طرق تسهّل الدخول والخروج بانسيابية”.
من جانبه، تحدث محمد العمري، مدير إدارة المنتجات العقارية في شركة ثمارية العقارية، عن المزايا الفريدة التي يقدمها مشروع المها بكافة مراحله البيعيه خصوصا انهم اعلنو عن المرحلة البيعيه الرابعة من المشروع حيث قال: “يعد المشروع نموذجًا للمخططات العصرية التي تراعي احتياجات السوق العقاري، حيث صُمم ليجمع بين الجودة العالية والتخطيط المثالي الذي يعزز من رفاهية السكان ويوفر تجربة سكنية متكاملة”.
وأضاف العمري: “حرصنا على تقديم مشروع يتماشى مع رؤية المملكة 2030، حيث يواكب أحدث التوجهات العالمية في التطوير العقاري، ويوفر بيئة مستدامة تتكامل فيها المرافق والخدمات بأسلوب يحقق أعلى مستويات الراحة والرفاهية”.
وشهد الحفل حضور عدد كبير من العقاريين والمستثمرين والهادفين للسكن الخاص إضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام.
كما تم الإعلان عن بيع نسبة كبيرة من المخطط، ما يؤكد على الإقبال الواسع على المشروع، ويؤكد إسهام مشروع المها في تحفيز سوق العقارات، وجذب أنظار المستثمرين من داخل العاصمة الرياض وخارجها.
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