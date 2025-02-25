شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع إلى مستويات قياسية جديدة مدفوعة بتراجع الدولار والان نبدء بالتفاصيل

انخفاض نشاط الأعمال

تراجع الفضة والنحاس

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب إلى مستويات قياسية جديدة في مستهل تعاملات الأسبوع الحالي يوم الاثنين، مع تزايد جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل المخاوف من تهديدات الرسوم الأمريكية والغموض المحيط بآفاق نمو الاقتصاد العالمي.في الوقت نفسه ساعد ضعف سعر الدولار في صعود الذهب، وتعافى مؤشر قيمة الدولار في التعاملات الأمريكية بعد تراجعه في التعاملات الآسيوية لكنه ظل ضعيفًا.كان ضعف الدولار بسبب بيانات الأسبوع الماضي التي أظهرت انخفاضًا في نشاط الأعمال في الولايات المتحدة، وتدهورًا في ثقة المستهلكين.وسجل المؤشر يوم الاثنين 50ر106 نقطة مقابل 61ر106 نقطة في تعاملات يوم الجمعة آخر أيام الأسبوع الماضي.وارتفع سعر الذهب بمقدار 30ر10 دولار أي بنسبة 35ر0% إلى 90ر2947 دولار للأوقية تسليم الشهر الحالي.في الوقت نفسه تراجع سعر الفضة بمقدار 401ر0 دولار أي بنسبة 22ر1% إلى 575ر32 دولار للأوقية تسليم الشهر الحالي.في حين تراجع سعر النحاس بمقدار 0430ر0 دولار أي بنسبة 94ر0% إلى 5170ر4 دولار للرطل.