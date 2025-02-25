شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض ستوكس يوروب.. موقف مؤشرات الأسهم الأوروبية عند الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية على أداء متباين في ختام تعاملات أمس الاثنين.وسجل مؤشر "ستوكس يوروب 600" للأسهم الأوروبية انخفاضًا بنسبة 0.08% بمقدار 0.46 نقطة، ليصل إلى 553 نقطة.بينما زاد مؤشر (FTSE MIB) ببورصة الأسهم الوطنية الإيطالية بنسبة 0.13% بمقدار 51 نقطة، ليصل إلى 38472 نقطة.وهبط مؤشر "كاك 40" للأسهم في البورصة الفرنسية بنسبة 0.78% بمقدار 63 نقطة، ليصل إلى 8090 نقطة.كما تراجع مؤشر (فوتسي 100) في بورصة لندن البريطانية بمقدار 0.39 نقاط، ليصل إلى 8658 نقطة.