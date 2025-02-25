شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض ستوكس يوروب.. موقف مؤشرات الأسهم الأوروبية عند الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية على أداء متباين في ختام تعاملات أمس الاثنين.
وسجل مؤشر "ستوكس يوروب 600" للأسهم الأوروبية انخفاضًا بنسبة 0.08% بمقدار 0.46 نقطة، ليصل إلى 553 نقطة.
بينما زاد مؤشر (FTSE MIB) ببورصة الأسهم الوطنية الإيطالية بنسبة 0.13% بمقدار 51 نقطة، ليصل إلى 38472 نقطة.
وهبط مؤشر "كاك 40" للأسهم في البورصة الفرنسية بنسبة 0.78% بمقدار 63 نقطة، ليصل إلى 8090 نقطة.
كما تراجع مؤشر (فوتسي 100) في بورصة لندن البريطانية بمقدار 0.39 نقاط، ليصل إلى 8658 نقطة.
وسجل مؤشر "ستوكس يوروب 600" للأسهم الأوروبية انخفاضًا بنسبة 0.08% بمقدار 0.46 نقطة، ليصل إلى 553 نقطة.
بينما زاد مؤشر (FTSE MIB) ببورصة الأسهم الوطنية الإيطالية بنسبة 0.13% بمقدار 51 نقطة، ليصل إلى 38472 نقطة.
وهبط مؤشر "كاك 40" للأسهم في البورصة الفرنسية بنسبة 0.78% بمقدار 63 نقطة، ليصل إلى 8090 نقطة.
كما تراجع مؤشر (فوتسي 100) في بورصة لندن البريطانية بمقدار 0.39 نقاط، ليصل إلى 8658 نقطة.