شكرا لقرائتكم خبر عن 200 شركة سعودية وصينية تعززان فرص التعاون في عدة مجالات والان نبدء بالتفاصيل

ريادة الأعمال السعودية الصينية

تطور العلاقات السعودية الصينية

الدمام - شريف احمد - بحضور عدد من المسؤولين، عقدت ورشة عمل ريادة الأعمال السعودية الصينية، في الرياض.وتهدف الورشة إلى تعزيز وتقوية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، وبحث فرص التعاون في عددٍ من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بمشاركة 130 شركة سعودية و70 شركة صينية.كما تستهدف تحقيق التطلعات المنشودة انطلاقًا من دور وزارة الاستثمار في تنمية العلاقات، إضافة إلى أهمية دور قطاع الأعمال السعودي في تعزيز الشركات الاستثمارية الدولية بين البلدين.واستعرضت ورشة العمل رؤية المملكة 2030 والمشاريع العملاقة، وتعزيز التعاون في قطاع الرعاية الصحية والصناعات الدوائية، إضافةً إلى جلسات النقاش حول التقدم الصناعي في المملكة.بالإضافة إلى استكشاف فرص جديدة للمملكة والصين وأوروبا في المدن الذكية والتنمية المستدامة.يذكر أن المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية تتمتعان بعلاقات تاريخية راسخة تمتدّ جذورها إلى عقود طويلة.وقد شهدت هذه العلاقات تطورًا ملحوظًا على جميع الأصعدة، خاصةً في المجال الاقتصادي والتجاري.وتُعد المملكة الشريك التجاري الأول للصين في منطقة الشرق الأوسط، كما تُعد الصين الشريك التجاري الأول للمملكة.جاءت الورشة بحضور، مساعد وزير الاستثمار الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار المكلف إبراهيم بن يوسف المبارك, والرئيس المشارك للاتحاد الصيني الدولي لريادة الأعمال جان بيير رافارين، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشانغ هوا.



وشهد العام الماضي اجتماع الدورة الرابعة للجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى، وشملت بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات بما فيها السياسية، والأمنية، والعسكرية، والطاقة، والتجارة والاستثمار، والمالية، والعلمية، والتقنية، والثقافية، والسياحية.

العلاقات السعودية الصينية