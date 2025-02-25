شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025 أمام الجنيه بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يشهد سعر الدولار الأمريكي تطورات ملحوظة خلال التعاملات اللحظية بالبنوك الرئيسية، وينشر الخليج 365 سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025 أمام الجنيه المصري، وفقا لآخر تحديث مسجل بالبنوك، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى 50.55 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.55 جنيه للشراء و50.65 للبيع.
وجاء سعر الدولار فى بالبنوك كالاتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.55 جنيه للشراء.
50.65 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك مصر
50.55 جنيه للشراء.
50.65 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
50.55 جنيه للشراء.
50.65 جنيه للبيع.الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"
50.55 جنيه للشراء.
50.65 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك القاهرة
50.55 جنيه للشراء.
50.65 جنيه للبيع.
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