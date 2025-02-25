آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025 أمام الجنيه بالبنوك

القاهرة - سامية سيد - يشهد سعر الدولار الأمريكي تطورات ملحوظة خلال التعاملات اللحظية بالبنوك الرئيسية، وينشر الخليج 365 سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025 أمام الجنيه المصري، وفقا لآخر تحديث مسجل بالبنوك، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى 50.55 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع