شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أرخص عملة ذهبية فى السوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت العملات الذهب في مصر اليوم تغيرات كبيرة صعودًا وهبوطًا، وسجل سعر أرخص عملة ذهب في مصر وهي الربع حنيه الذهب مستويات 8300 جنيه بدون مصنعية.

ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الاثنين 24 فبراير 2025 في مصر اليوم في التعاملات المسائية عقب هبوط بحوالي 20 جنيهًا، في مستهل جلسة التداول الأسبوعية عقب فتح البورصة العالمية ويتحرك الذهب فوق 2940 دولاراً مما يشير إلي ارتفاع قريب للذهب في مصر.

أسعار الذهب في مصر

عيار 24 يسجل 4743 جنيهاً.

عيار 21 يسجل 4150 جنيهاً.

عيار 18 يسجل 3557 جنيهاً.

عيار 14 يسجل 2776 جنيهاً

الجنيه الذهب 33200 جنيه.

الذهب في أسبوع

كشف إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية"، عن ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت نسبة زيادة بلغت 1.35%، ليصل سعر الجرام إلى أعلى مستوى خلال الأسبوع عند 4175 جنيهًا مصريًا قبل الإغلاق قرب 4140 جنيهاً.