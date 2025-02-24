شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 يسجل 50.55 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين الإثنين، 24 فبراير 2025 10:00 م

يحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية العاملة بالسوق المصري على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار. وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 25-2-2025 فى البنك المركزي 50.55 جنيه للشراء، و50.69 للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع. ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى ،فى البنوك العاملة فى السوق المصري.

وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى: سعر الدولار البنك الأهلى المصرى سعر الدولار البنك الأهلى المصرى 50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.57 جنيه للشراء. 50.67 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 50.54 جنيه للشراء. 50.64 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.51 جنيه للشراء. 50.61 جنيه للبيع. سعر الدولار فى مصرف ابو ظبى الاسلامى سعر الدولار فى مصرف ابو ظبى الاسلامى 50.59 جنيه للشراء. 50.69 جنيه للبيع.

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