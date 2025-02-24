شكرا لقرائتكم خبر عن أركس للتطوير العقاري تطلق أحدث مشروعاتها "بريق".. كومباوند سكني إداري تجاري متكامل بدمياط الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أركس للتطوير العقاري إطلاق مشروعها الجديد "بريق" بدمياط الجديدة، وفي موقع استراتيجي استثنائي، على مساحة 6 أفدنة، وهو كومباوند سكني إداري تجاري متكامل، ويتميز بتصميمه العصري الذي يحمل بصمة المهندس محمد طلعت، الذي حرص على تقديم تصميم هندسي دقيق ومتوازن يلبي احتياجات السوق العقاري الحديث، كما تتولى شركة راسيل إدارة تشغيل المشروع، لضمان تقديم خدمات راقية تُحقق الراحة والرفاهية للسكان والمستثمرين.

ويأتي الإعلان عن إطلاق مشروع "بريق" مواصلة لشركة أركس للتطوير العقاري في ترسيخ مكانتها كواحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في محافظة دمياط، حيث تولي اهتماما استثنائيا بكل تفاصيل مشاريعها، لتقديم أفضل تجربة سكنية واستثمارية لعملائها، منذ تأسيسها قبل أكثر من 20 عامًا، كما تعمل وفق رؤية واضحة تهدف إلى رفع مستوى جودة المشروعات العقارية، من خلال العناية بكل عنصر من عناصر التصميم والتخطيط والتنفيذ.



ونظمت أركس مؤتمرا صحفيا وحفلا للإعلان عن إطلاق مشروع بريق، بحضور الدكتور عمرو سعد رئيس مجلس الإدارة والمهندس محمد طلعت، وشركة راسيل، وسط أجواء احتفالية لفريق مسار إجباري.

وأكد الدكتور سعد عمر عضو مجلس الإدارة ، أن أركس بفضل خبرتها الطويلة ونهجها الابتكاري، تواصل تقدمها في السوق العقاري المصري، حيث تمتلك مشروعات كبرى في العاصمة الإدارية إلى جانب توسعها المستمر في تقديم مشروعات راقية بأعلى المعايير، مما يعكس رؤيتها الطموحة لتقديم حلول سكنية واستثمارية متطورة تتناسب مع احتياجات عملائها.



































































