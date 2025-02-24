شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 24-2-2025.. عيار 21 بدون مصنعية بـ 4150 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أخر تطورات سعر الذهب اليوم الاثنين 24 فبراير 2025، حيث شهد الذهب تراجعا طفيفا مساء اليوم، و ساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث تغيرات كبيرة في سعر الذهب في مصر اليوم.

أسعار الذهب اليوم في مصر



عيار 24 يسجل 4743 جنيهاً.

عيار 21 يسجل 4150 جنيهاً.

عيار 18 يسجل 3557 جنيهاً.

عيار 14 يسجل 2776 جنيهاً

الجنيه الذهب 33200 جنيه

هذه الأسعار تشير إلى تقلبات في سوق الذهب العالمي، حيث بلغ سعر أونصة الذهب اليوم 2938 دولارًا وقت نشر هذه السطور.

وتجدر الإشارة إلى أنه في تحول استثماري غير مسبوق، أطلقت الصين برنامجًا تجريبيًا يسمح لشركات التأمين بشراء الذهب لأول مرة، مما قد يمهد الطريق لاستثمارات ضخمة في المعدن النفيس، تقدر بمليارات الدولارات. هذه الخطوة من المتوقع أن تضيف زخمًا إضافيًا لارتفاع أسعار الذهب ، التي سجلت مستويات قياسية مؤخرًا.



ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً