شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 24-2-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 24-2-2025.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: دلتا للطباعة والتغليف، والمتحدة للإسكان والتعمير، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والعربية للمحابس.

البورصة تربح 3 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع للمؤشرات بضغوط مبيعات الأجانب، باستثناء صعود مؤشر إيجي إكس 70 مدفوعًا بارتفاع أسهم الأسمنت أبرزها العربية للأسمنت، وأسمنت سيناء، وكذلك المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي وبنك البركة مصر، وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.278 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 89.5 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.92% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.66%، والعرب على 4.42%، واستحوذت المؤسسات على 22.85% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.14%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 18.3 مليون جنيه، 4.3 مليون جنيه، 70.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 6.9 مليون جنيه، 74 مليون جنيه، 12.3 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 30925 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 38415 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 13605 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 8718 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 11975 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3255 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 10645 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1912 نقطة.

وصعدت أسهم 67 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 106 شركات، ولم تتغير مستويات 47 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 74.310 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.10%.

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 6.650 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.10%.

- المتحدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 7.100 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.90%.

- أوراسكوم للتنمية مصر بسعر إغلاق 21.190 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.63%.

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 12.020 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.35%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 92.570 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.39%.

- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 0.303 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.02%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 0.737 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.41%.

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 1.380 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.17%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 39.290 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.84%.