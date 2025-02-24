وزير النقل يشهد توقيع عقد استحواذ شركة DHL العالمية على حصة من شركة Ajex للخدمات اللوجستية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شهد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، توقيع اتفاقية استحواذ DHL eCommerce، الشركة المتخصصة في حلول الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية والتابعة لمجموعة DHL، على حصة في Ajex للخدمات اللوجستية، في خطوة تعكس جاذبية السوق السعودي وقدرته على استقطاب الاستثمارات العالمية في قطاع الخدمات اللوجستية، ودعمه المتواصل لنمو التجارة الإلكترونية في المملكة.

وتأتي هذه الشراكة في ظل النمو المتسارع الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة، حيث أصبح أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الرقمي، بفضل التحول الرقمي والاعتماد المتزايد على الحلول الذكية في عمليات الشحن والتوصيل.

ويعد القطاع اللوجستي عنصرًا أساسيًا في دعم هذا النمو، حيث يوفر خدمات متطورة تلبي متطلبات التجارة الإلكترونية، وتسهم في تسريع عمليات الإمداد والتوصيل، مما يعزز تجربة العملاء ويدعم استدامة القطاع.

وأسهمت الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في جعل المملكة بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية، من خلال تطوير البنية التحتية، وتحسين التشريعات، وتبني أحدث التقنيات، ما أدى إلى استقطاب كبرى الشركات العالمية مثل DHL، التي ترى في المملكة منصة إستراتيجية لتوسيع عملياتها في المنطقة.

ويمثل دخول الشركات العالمية إلى السوق السعودي فرصة مهمة لتعزيز تنافسية القطاع اللوجستي محليًا ودوليًا، ودعم مستهدفات الرؤية الطموحة في تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي يربط بين ثلاث قارات، مستفيدةً من موقعها الإستراتيجي وتطور بنيتها التحتية.

وتعزز هذه الشراكة من عمليات Ajex التي تدير أكثر من 50 منشأة وتُشغل أسطولًا يضم 900 مركبة ويعمل بها 1,500 موظف، مستفيدة من خبرات DHL eCommerce في تطوير خدماتها ودعم توسعها في السوق السعودي.

كما يعزز دخول DHL eCommerce للمملكة من حضورها في المنطقة، حيث بدأت عملياتها في المملكة منذ عام 1970 عبر DHL Express، إلى جانب خدمات الشحن واللوجستيات.

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