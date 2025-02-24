شكرا لقرائتكم خبر عن المواصفات والجودة تمنح كوادر بالبترول رخصة مزاولة المهنة في البصمة الكربونية والان مع تفاصيل الخبر

نفذ المعهد القومى للجودة التابع لهيئة المواصفات والجودة بالتعاون مع مركز التمييز للتحول الطاقى بشركة إنبى الدبلوم المهنى المكثف، لتأهيل العاملين والمهنيين بقطاع البترول على مستوى الجمهورية والحصول على رخصة مزاولة المهنة فى مجال البصمة الكربونية.

وأكد الدكتور خالد صوفى رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن منح شهادات رخصة مزاولة المهنة تعتبر حجر الأساس فى إصلاح وتطوير المهن بصفة عامة، واعتماد المهنيين فى المجالات التى تتعلق بنظم الجودة والإدارة والأنشطة المتعلقة بها بكافة أنواعها حيث تم وضع آليات وإجراءات الاعتماد لتكون بمثابة شهادة مهنية معتمدة تمنح بناءً على مجموعة من المعايير الحاكمة التى تقيس قدرة ومهارة العاملين فى هذه المجالات وتكون بمثابة الاعتراف والمصادقة من هيئة المواصفات والجودة للحاصلين عليها.

وأوضح رئيس الهيئة أن دور مركز التدريب المعتمد بالهيئة يهدف لتحقيق التنمية المستدامة إلى جانب تحسين مهارة العاملين، ونشر ثقافة الجودة وتنمية الوعى بدور الجودة فى القطاعات الإنتاجية والخدمية وتوحيد مفهوم الجودة لمواكبة التطورات العالمية، وبما يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلى طبقا للمعايير الدولية والعالمية.

وأضاف أن الهيئة تقوم بدور فعال فى تأهيل الكوادر المهنية للعمل كمتخصصين فى حساب البصمة الكربونية والتحقق من امتثال الشركات للمعايير البيئية الدولية، حيث يتم تأهيل المتقدمين على كيفية إعداد التقارير الكربونية وتحليلها وفقًا للمعايير العالمية، ما يعزز الجهود الرامية لتقليل الانبعاثات وتطبيق حلول مستدامة، كما تعتبر المؤهلات والخبرات عنصر أساسى لبناء القدرات المهنية لتقييم هذه القدرات من خلال المعايير الحاكمة وهى المؤهل الدراسى والبرامج التدريبية بالإضافة إلى الخبرات المكتسبة من الوظيفة.

جدير بالذكر أن المعهد القومى للجودة ومركز تدريب الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة يقدمان البرامج التدريبية المختلفة التى تحتوى على متطلبات وأساسيات التوعية بكافة المواصفات الدولية والمحلية وتقييم المطابقة وكذلك كيفية التطبيق العملى والفنى فى القطاع الصناعى والانتاجى وضرورة الالزام بالسلامة والجودة وضرورة الربط لتوطيد ومنح الثقة بين كافة الاطراف المعنية فى شتى المجالات.