شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الاثنين 24-2-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 24-2-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع للمؤشرات بضغوط مبيعات الأجانب، باستثناء صعود مؤشر إيجي إكس 70 مدفوعًا بارتفاع أسهم الأسمنت أبرزها العربية للأسمنت، وأسمنت سيناء، وكذلك المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي وبنك البركة مصر، وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.278 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: دلتا للطباعة والتغليف، والمتحدة للإسكان والتعمير، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والعربية للمحابس.

البورصة تربح 3 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع للمؤشرات بضغوط مبيعات الأجانب، باستثناء صعود مؤشر إيجي إكس 70 مدفوعًا بارتفاع أسهم الأسمنت أبرزها العربية للأسمنت، وأسمنت سيناء، وكذلك المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي وبنك البركة مصر، وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.278 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 89.5 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.92% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.66%، والعرب على 4.42%، واستحوذت المؤسسات على 22.85% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.14%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 18.3 مليون جنيه، 4.3 مليون جنيه، 70.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 6.9 مليون جنيه، 74 مليون جنيه، 12.3 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 30925 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 38415 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 13605 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 8718 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 11975 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3255 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 10645 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1912 نقطة.

وصعدت أسهم 67 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 106 شركات، ولم تتغير مستويات 47 شركة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى داخلين بشركات الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والمهندس للتأمين، والخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، والدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)، ومصر للفنادق، والمصرية للمنتجعات السياحية، عدد 44 سهمًا، 100 ألف سهم، 2584 سهمًا، 1000 سهم، 1.2 مليون سهم، 8200 سهم، 7 ملايين سهم، على الترتيب.

كما اشترى مساهم رئيسي بشركة العبوات الطبية عدد 500 ألف سهم، فيما باع داخليين بشركات العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، ومصر بني سويف للأسمنت، والدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)، ورواد السياحة-الرواد، والمصرية للمنتجعات السياحية، وشركة مستشفى كليوباترا، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية عدد 550 ألف سهم، 45.6 ألف سهم، 1.1 مليون سهم، 22.5 ألف سهم، 7 ملايين سهم، 87 سهمًا، 348.3 ألف سهم، 35 ألف سهم، على الترتيب، وباع مساهم رئيسي بشركة العبوات اللطبية عدد 7 ملايين سهم.

صفقات

أعلنت شركة الدولية للتأجير التمويلي-إنكوليس، عن شراء المساهم شركة بالم القابضة للاستثمارات المالية عدد 1.2 مليون سهم من الشركة العربية للاستثمارات بسعر 41 جنيهًا بقيمة 50.1 مليون جنيه، لترتفع نسبة الأولى من 26.88% إلى 32.99%، وتنخفض نسبة الثانية من 10% إلى 3.89%، ونفذت الصفقتين من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.

كما أعلنت الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات، عن شراء المساهم مصطفى خليل الفاروق عدد 472.8 ألف سهم بسعر 13.08 جنيه بقيمة 6.2 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم 8.029% إلى 8.729%، ونفذت الصفقة من خلال شركة البحر المتوسط لتداول الأوراق المالية.

أعلنت شركة المشروعات الصناعية والهندسية، عن شراء المساهم برايم سمارت لإدارة وتطوير المشروعات عدد 4.5 مليون سهم بسعر 0.329 جنيه بقيمة 1.5 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم 5.98% إلى 6.29%، ونفذت الصفقة من خلال شركة مباشر لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة رواد السياحة-الرواد، عن بيع المساهم عبد الله عبد اللطيف محمود عبد اللطيف عدد 22551 سهم بسعر 26.049 جنيه بقيمة 587.4 ألف جنيه، لتنخفض نسبة المساهم 12.06% إلى 11.938%، ونفذت الصفقة من خلال شركة تارجيت لتداول الأوراق المالية.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وحققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إيرادات إجمالية بلغت 42.6 مليار جنيه خلال العام الماضي مقابل 28.4 مليار جنيه خلال العام السابق بنسبة نمو 50%، وبلغ صافى الربح المجمع بعد الضرائب حوالى 14.5 مليار جنيه خلال عام 2024 وبنسبة نمو بلغت 332%، ما يعادل 4.4 أضعاف المحققة والتي بلغت 3.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وترجع تلك الزيادة بصورة رئيسية إلى زيادة الدخل الناتج عن الاستحواذ على شركة ليجاسى، بالإضافة إلى النمو فى قطاع الأنشطة ذات العائد الدورى، وأرباح إعادة التقييم لبعض الاستثمارات العقارية.

وحققت شركة الألومنيوم العربية، مبيعات إجمالية بلغت 432.8 مليون جنيه خلال عام 2024 مقابل 333.2 مليون جنيه خلال عام 2023، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 18.2 مليون جنيه مقارنة مع 4.1 مليون جنيه، بزيادة 14.1 مليون جنيه.

أوراسكوم للإنشاءات

أعلنت شركة أوراسكوم للإنشاءات، عن تنفيذ الشركة أعمال البناء والتوسيع في الجامعة الأمريكية على مساحة 65 فدانًا، ويضم المشروع 5 مبان على أحدث طراز، بما في ذلك مباني للمختبرات والتعليم وسكن للطلاب ونفق خدمة تحت الأرض وأعمال البنية التحتية.

جهينة

أعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية، اتفاقية تمويل تتجاوز قيمتها مليار جنيه مع بنك الإمارات دبي الوطني-مصر، لتوفير تمويل رأس المال العامل، مما يدعم استراتيجيتها التوسعية ويعزز الكفاءة التشغيلية لمصانعها، وسيتم استخدام التسهيلات حصريًا لتمويل احتياجات رأس المال العامل لشركات جهينة التابعة، بما في ذلك المصرية للألبان الدولية، وإيجي فود، والمروة.