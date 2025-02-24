شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى: مواعيد عمل البنوك في رمضان من 9.30 صباحا لمدة 4 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البنك المركزى المصرى، أن مواعيد عمل البنوك فى شهر رمضان المبارك لعام 2025 ستكون لمدة 4 ساعات يوميا، حيث من المقرر أن تمتد ساعات العمل بالنسبة للجمهور من التاسعة والنصف صباحًا إلى الواحدة والنصف بعد الظهر.

وبالنسبة للموظفين العاملين بالبنوك، من المقرر أن تبدأ البنوك عملها فى التاسعة صباحًا إلى الثانية بعد الظهر.