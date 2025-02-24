شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 24-2-2025.. هل تراجع عيار 21؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الاثنين 24 فبراير 2025، حيث شهد تراجعا طفيفا، و ساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث تغيرات كبيرة في سعر الذهب في مصر اليوم.

اسعار الذهب اليوم فى مصر

عيار 24 يسجل 4743 جنيهاً.

عيار 21 يسجل 4150 جنيهاً.

عيار 18 يسجل 3557 جنيهاً.

عيار 14 يسجل 2776 جنيهاً

الجنيه الذهب 33200 جنيه.

هذه الأسعار تشير إلى تقلبات في السوق الذهب العالمي، حيث بلغ سعر أونصة الذهب اليوم 2937 دولارًا.

تجدر الإشارة إلى أنه في تحول استثماري غير مسبوق، أطلقت الصين برنامجًا تجريبيًا يسمح لشركات التأمين بشراء الذهب لأول مرة، مما قد يمهد الطريق لاستثمارات ضخمة في المعدن النفيس، تقدر بمليارات الدولارات. هذه الخطوة من المتوقع أن تضيف زخمًا إضافيًا لارتفاع أسعار الذهب ، التي سجلت مستويات قياسية مؤخرًا.

ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً