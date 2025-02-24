شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر اليوم الإثنين 24 فبراير 2025 بالتعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب اليوم في مصر اليوم الإثنين 24 فبراير 2025، في مستهل التعاملات المسائية، حيث تحرك عيار 21 إلي 4170 جنيها وقت نشر هذه السطور، ليقترب الذهب من استهداف قمته التاريخية عند 4200 جنيها، وسط تذبذب حول المستوى 4160 و 4170 جنيها.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 4766 جنيهاً.

عيار 21 يسجل 4170 جنيهاً.

عيار 18 يسجل 3574 جنيهاً.

عيار 14 يسجل 2780 جنيهاً.

الجنيه الذهب 33360 جنيهاً.

كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.

اشترت البنوك المركزية وهي مصدر رئيسي للطلب على الذهب أكثر من 1000 طن من المعدن للعام الثالث على التوالي في عام 2024، وكان البنك المركزي البولندي أكبر مشتري للذهب حيث أضاف 90 طنًا إلى احتياطياته.