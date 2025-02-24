شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: تطبيق أحدث التكنولوجيات لإعادة اكتشاف إمكانيات خليج السويس والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تركز بالتعاون مع شركاء الاستثمار على تطبيق أحدث التكنولوجيات العالمية والحلول المبتكرة لتعزيز معدلات الإنتاج ونجاح الاستكشافات الجديدة في منطقة خليج السويس البترولية العريقة وإعادة اكتشاف إمكانياتها خصوصاً في الأعماق الكبيرة التي لم تكن ممكنة من قبل، بما يصنع مستقبل جديد لتلك المنطقة .

وقدم الوزير الشكر لشركة "دراجون أويل" الإماراتية، شريك الاستثمار في حقول إنتاج "جابكو" بخليج السويس، على جهودها الكبيرة والمستمرة في زيادة الإنتاج وتعزيز الاستثمارات في تلك المنطقة.

وأشاد بدوي بتطبيق الشركة لأحدث التكنولوجيات في مجال الاستكشاف والإنتاج البترولى ، مثل تقنية OBN ( تقنية متقدمة للمسح السيزمى الاستكشافى والوصول للمخزونات البترولية ) التي ساهمت بشكل كبير في اكتشاف احتياطيات جديدة.

وأكد أن ما تقوم به الشركة كان مثار فخر خلال العرض التي قدمته أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح معرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025".

وأوضح المهندس علي راشد الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل الإماراتية، اعتزاز الشركة بالشراكة الاستراتيجية مع مصر وقطاع البترول ممثلاً في الهيئة المصرية العامة للبترول. وأعرب عن تقديره للقاء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى خلال مؤتمر ومعرض "إيجبس" الأخير بالقاهرة، والذي كان فرصة مميزة لعرض إنجازات الشركة في مصر.

وأضاف الجروان، أن الشركة تركز على تطبيق واستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل واسع في عمليات الاستكشاف بهدف تحقيق نتائج أكثر دقة وكفاءة، وذلك بناءاً على النجاح الكبير الذي تحقق من خلال استخدام تكنولوجيا OBN للمسح السيزمي ، في إطار سعيها المستمر لتحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيا الحديثة، كما أشار إلى استهداف دراسة سبل جديدة لخفض تكلفة إنتاج البرميل.

واستعرض المهندس عبدالوهاب المغورى، رئيس شركة بترول خليج السويس (جابكو) موازنة العام المالى المقبل 2025/2026 ، مؤكداً أن الشركة تواصل جهودها لتسريع مشروعات زيادة الإنتاج عبر حفر الآبار التنموية والاستكشافية، مع التزامها بأعلى معايير السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة وسلامة الأصول والعنصر البشرى. وأضاف أن مشروع شمال صفا يعد من المشروعات الرئيسية التي تسرع الشركة في تنفيذها، حيث تعمل على استكمال المرحلة الثانية من محطة الإنتاج الخاصة بحقل شمال صفا، والتي ستضيف 2500 برميل يوميًا إلى الإنتاج.

وأشار المغورى إلى أن جابكو تستهدف تحقيق معدل إنتاج يصل إلى 70 ألف برميل خام يومياً في إطار موازنة استثمارية بقيمة 585 مليون دولار للعام المالي 2025/2026. كما أوضح أن المخطط يتضمن حفر 3 آبار استكشافية جديدة لإضافة إنتاج أولى قدره 8000 برميل يوميًا، بالإضافة لحفر 3 آبار تنموية بمعدل إنتاج قدره 3360 برميل يوميًا.

وتواصل الشركة تنفيذ خططها لتحديث بنيتها التحتية من خطوط الإنتاج والتوربينات ووحدات ضغط الغاز، لضمان استمرارية الإنتاج مع الحفاظ على سلامة البيئة.

شارك في اعمال الجمعية العامة المهندس فريد الهاشمي مدير عمليات دراجون أويل الإماراتية والسيد فرانشيسكو جاسباري مدير شركة ايني الايطالية في مصر والدكتور علاء البطل وكيل اول الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ ، والمهندس إيهاب رجائى وكيل أول الوزارة للإنتاج والمهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه، والمهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس )، والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس محمد وسام مدير عام شئون الغاز بالوزارة.