شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة العلمين لإدارة الموانئ بقيمة 280 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة العلمين لإدارة الموانئ واليخوت-نقدي عادي، خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 11.2 مليون سهم بقيمة 280 مليون جنيه، وصفقة على شركة مجموعة داركم المتميزة للمقاولات بحجم تداول 4925 سهم بقيمة 4.9 مليون جنيه، وصفقة على شركة الأخوة لصناعة السيراميك والبورسلين-سيراميكا جلامور بحجم تداول 40 ألف سهم بقيمة 4 ملايين جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 11.5 مليون سهم بقيمة 299.7 مليون جنيه عبر تنفيذ 57 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع للمؤشرات بضغوط مبيعات الأجانب، باستثناء صعود مؤشر إيجي إكس 70 مدفوعًا بارتفاع أسهم الأسمنت أبرزها العربية للأسمنت، وأسمنت سيناء، وكذلك المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي وبنك البركة مصر، وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.278 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 89.5 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.92% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.66%، والعرب على 4.42%، واستحوذت المؤسسات على 22.85% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.14%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 18.3 مليون جنيه، 4.3 مليون جنيه، 70.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 6.9 مليون جنيه، 74 مليون جنيه، 12.3 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 30925 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 38415 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 13605 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 8718 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 11975 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3255 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 10645 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1912 نقطة.