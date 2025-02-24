شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 24-2-2025 فى مصر.. تعرف على آخر التحديثات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الاثنين 24 فبراير2025، حيث شهد تراجعا طفيفا، وساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث تغيرات كبيرة في سعر الذهب في مصر اليوم.

أسعار الذهب اليوم فى مصر:

عيار 24 يسجل 4766 جنيها.

عيار 21 يسجل 4170 جنيها.

عيار 18 يسجل 3574 جنيها.

عيار 14 يسجل 2780 جنيهاً.

الجنيه الذهب 33360 جنيها.

هذه الأسعار تشير إلى تقلبات في السوق الذهبي العالمي، حيث بلغ سعر أونصة الذهب اليوم 2883 دولارًا.

وتجدر الإشارة إلى أنه في تحول استثمارى غير مسبوق، أطلقت الصين برنامجًا تجريبيًا يسمح لشركات التأمين بشراء الذهب لأول مرة، مما قد يمهد الطريق لاستثمارات ضخمة في المعدن النفيس، تقدر بمليارات الدولارات، هذه الخطوة من المتوقع أن تضيف زخمًا إضافيًا لارتفاع أسعار الذهب، التي سجلت مستويات قياسية مؤخرًا.

ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.