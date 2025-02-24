شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الاسترلينى بسجل 64.07 جنيه للبيع اليوم الإثنين 24-2-2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالإثنين، 24 فبراير 2025 03:34 م
أغلق سعر الجنيه الإسترليني تعاملاته فى البنوك المصرية العاملة فى السوق المصرى اليوم الإثنين 24--2-2025 على ارتفاع، مسجلا فى البنك المركزي 63.88 جنيه للشراء، و64.07 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 63.82 جنيه للشراء، 64.27 جنيه للبيع.
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:
63.88 جنيه للشراء.
64.07 جنيه للبيع.سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
63.82 جنيه للشراء.
64.27 جنيه للبيع.سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر
63.82 جنيه للشراء.
64.27 جنيه للبيع.
63.84 جنيه للشراء.
64.30 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى
63.55 جنيه للشراء.
64 جنيه للبيع.سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة
63.56 جنيه للشراء.
63.87 جنيه للبيع.سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي
63.87 جنيه للشراء.
64.32 جنيه للبيع.
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