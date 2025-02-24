شكرا لقرائتكم خبر عن رجل الأعمال حامد الشيتى يتقدم بالاعتذار لاتحاد القبائل العربية وبدو مصر والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حامد الشيتى أنه "يتقدم بالاعتذار لـ اتحاد القبائل العربية وكافة جموع العرب البدو المصريين الشرفاء عن أى إساءة فهم لما ذكره بإحدى البرامج التليفزيونية المصورة بشأن إعاقة تنفيذ بعض المشروعات السياحية من أخواننا العرب البدو بمنطقة الساحل الشمالي"، حيث إنه يكن كامل الاحترام والتقديرللإخوة العرب البدو في كافة انحاء الجمهورية، وأنهم يمثلون نموذج للشرف والنزاهه ويثمن دورهم في كافة الأوقات الصعبه ويتم التعايش معهم كأخوه وتقوم العلاقات معهم على أسس من المحبه والموده بكافة الشروعات المقامه فى محافظات مصر المختلفه.

وفيما يخص ما جاء بشكل عابر من حامد الشيتى فى البرنامج المشار إليه أنما يأتي عرضا لما يعانيه كمستثمر مصرى من تجاوزات يرتكبها فئة قليلة من بعض من العرب البدو بالساحل الشمالى بمشروع قرية ألماظة، تجاوزات موثقة بمحاضر رسمية وقرارات إزالة تعديات على قطعة الأرض المملوكة للشركة صادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهاز تنمية القطاع الثالث للساحل الشمالي الغربي أرقام 14،15، 10،11،12،13، 7،8،9، 6 بتاريخ 2025/01/30 لعدد 580 مبنى تم بناؤها بدون ترخيص وبالمخالفة للقانون بمسطحات مختلفة، وكذا قرارات الأزالة 219 218 217 216 ، 206 بتاريخ 2023/10/02 والتي لم يتم تنفيذها حتى تاريخه واستمرار عمليات البناء ومخالفة القانون على الأرض المخصصه لنا من هيئة المجتمعات العمرانية.

هذا مع العلم أن الكثير من أخواننا وشروكائنا العرب البدو الذين يتم التعامل معهم بمشروعنا المقام بالساحل الشمالى هم نموذج للمواطن المصرى الشريف وأكن لهم كامل الاحترام والتقدير، ونتعايش معهم كأخوه مصريين وأتقدم لهم بكل الشكر لتعاونهم الدائم كمشاركين في تنفيذ المشروعات التي تعود بالنفع على مصرنا الحبيبه.