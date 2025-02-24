شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مفاجئ فى سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 4170 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ارتفاع مفاجئ يشهمه سعر الذهب اليوم في مصر اليوم الاثنين 24 فبراير 2025 في منتصف التعاملات، حيث تحرك عيار 21 إلي 4170 جنيهاً وقت نشر هذه السطور ليقترب الذهب من استهداف قمته التاريخية عند 4200 جنيها، وسط تذبذب حول المستوى 4160 و 4170 جنيها.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 4766 جنيهاً.

عيار 21 يسجل 4170 جنيهاً.

عيار 18 يسجل 3574 جنيهاً.

عيار 14 يسجل 2780 جنيهاً.

الجنيه الذهب 33360 جنيهاً.

كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.

سعر الذهب العالمي يسجل ارتفاعًا قياسيًا جديدًا

شهد سعر الذهب العالمي ارتفاع جديد خلال تداولات اليوم ليسجل تداولات قرب أعلى مستوى تاريخي متخطياً قمته السعرية الأخيرة، وذلك مع ترقب الأسواق لمحادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا بالإضافة إلى صدور تقرير التضخم الأمريكية.

فمن المتوقع أن يشهد الذهب عمليات بيع لجني الأرباح في حالة انتهاء تهديد الحرب الروسية الأوكرانية ليعدل السوق من تسعيره للذهب بعد استبعاد خطورة الحرب من معادلة التسعير، وقد يحدث هذا التصحيح بمجرد التوصل لاتفاق سلام واضح مع البدء في تنفيذه، ولكن قد نشهد المزيد من الصعود للذهب حتى حدوث هذا.

وارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 27% العام الماضي وهي أكبر زيادة منذ عام 2010، حيث اختار المستثمرون المعدن للتحوط ضد المخاطر العالمية إلى جانب خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

اشترت البنوك المركزية وهي مصدر رئيسي للطلب على الذهب أكثر من 1000 طن من المعدن للعام الثالث على التوالي في عام 2024، وكان البنك المركزي البولندي أكبر مشتري للذهب حيث أضاف 90 طنًا إلى احتياطياته.