شكرا لقرائتكم خبر عن «البابطين» توقع عقدا لتوريد أبراج نقل كهربائية بقيمة 622 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة البابطين للطاقة والاتصالات، اليوم، عقد مع الشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية لتوريد أبراج النقل الكهربائية الهوائية بجهد 500 ك.ف لربط المنطقة الوسطى بالمنطقة الجنوبية ( الجزء الثالث).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بـ622 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 24 شهرا.
وتوقعت أن يظهر الأثر المالي الإيجابي لهذا العقد في الربع الرابع من عام 2025.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بـ622 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 24 شهرا.
وتوقعت أن يظهر الأثر المالي الإيجابي لهذا العقد في الربع الرابع من عام 2025.