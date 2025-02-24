شكرا لقرائتكم خبر عن «توبي» توقع عقدا مع وزارة الاستثمار بقيمة 62.64 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي)، اليوم، عقد مشروع تشغيل مركز الاتصال الموحد ودعم العمليات بوزارة الاستثمار.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بـ 62.646 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 36 شهرا.
وأضافت أن نطاق عمل المشروع يشمل: تقديم خدمات متخصصة لدعم وتشغيل مركز الاتصال الموحد ودعم العمليات بوزارة الاستثمار بعموم ما يشمله النطاق للخدمات التالية:
1. خدمات الرد واستقبال المكالمات، وخدمات دعم العمليات التشغيلية، وخدمات الجودة والإرشاد والتوجيه لمركز الاتصال، وتوفير الانظمة التقنية لمركز الاتصال والأنظمة المساندة، وتوفير وتدريب الكوادر البشرية لتشغيل المشروع.
وأفادت بأن لهذا العقد أثر إيجابي للسنوات المالية 2025، 2026، 2027 و2028.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بـ 62.646 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 36 شهرا.
وأضافت أن نطاق عمل المشروع يشمل: تقديم خدمات متخصصة لدعم وتشغيل مركز الاتصال الموحد ودعم العمليات بوزارة الاستثمار بعموم ما يشمله النطاق للخدمات التالية:
1. خدمات الرد واستقبال المكالمات، وخدمات دعم العمليات التشغيلية، وخدمات الجودة والإرشاد والتوجيه لمركز الاتصال، وتوفير الانظمة التقنية لمركز الاتصال والأنظمة المساندة، وتوفير وتدريب الكوادر البشرية لتشغيل المشروع.
وأفادت بأن لهذا العقد أثر إيجابي للسنوات المالية 2025، 2026، 2027 و2028.