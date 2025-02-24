شكرا لقرائتكم خبر عن «ينساب» تتحول للربحية بـ420.3 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحولت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) للربحية في 2024 بـ420.3 مليون ريال، مقابل خسائر بـ485.1 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب تحقيق صافي الربح بشكل رئيسي إلى ارتفاع الكميات المنتجة والمبيعة وارتفاع متوسط أسعار البيع لمعظم المنتجات، بالرغم من ارتفاع تكلفة بعض مدخلات الإنتاج مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
علماً أنه خلال الفترة المماثلة توقفت جميع مصانع الشركة لإجراء أعمال الصيانة الوقائية من 10 يناير 2023م إلى 02 مارس 2023م كما هو معلن عنه في موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 20 نوفمبر 2022م و02 مارس 2023م، والتوقف المؤقت لمصانع الشركة كما هو معلن عنه بتاريخ 21 أغسطس 2023م و4 سبتمبر 2023م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب تحقيق صافي الربح بشكل رئيسي إلى ارتفاع الكميات المنتجة والمبيعة وارتفاع متوسط أسعار البيع لمعظم المنتجات، بالرغم من ارتفاع تكلفة بعض مدخلات الإنتاج مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
علماً أنه خلال الفترة المماثلة توقفت جميع مصانع الشركة لإجراء أعمال الصيانة الوقائية من 10 يناير 2023م إلى 02 مارس 2023م كما هو معلن عنه في موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 20 نوفمبر 2022م و02 مارس 2023م، والتوقف المؤقت لمصانع الشركة كما هو معلن عنه بتاريخ 21 أغسطس 2023م و4 سبتمبر 2023م.