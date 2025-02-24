شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الإثنين، على انخفاض بنسبة 0.6%، عند 12319 نقطة، وبتداولات بلغت، 7.026 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 255.123 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 10.239 تريليون ريال. انخفاض أسهم 189 شركة انخفضت أسهم 189 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 51، من بين 250 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، لومي، والعربي، وأديس، وزين السعودية، والكابلات السعودية، الأكثر ارتفاعا.

وبحسب تداول، كانت أسهم شركات، تشب، ونادك، وأنابيب، وأنعام القابضة، والمتقدمة، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.2%، عند 31397 نقطة، وبتداولات بلغت، 43.255 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4.576 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 60.043 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 36 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 43، من بين 111 شركة مدرجة في السوق الموازية.

وكانت أسهم شركات، ثروة، والليف، ورواسي، والدولية، وبرج المعرفة، الأكثر ارتفاعا.

ووفقا لتداول، كانت أسهم شركات، فاديكو، ومياه سما، والبخور الذكي، وفاد، ودار المركبة، الأكثر انخفاضا.