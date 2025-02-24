شكرا لقرائتكم خبر السعودية للكهرباء” تشارك في مؤتمر مستقبل الطاقة الذي تنظمه GE Vernova للموردين العالميين في كابسارك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك الشركة السعودية للكهرباء في مؤتمر مستقبل الطاقة الذي تنظمه GE Vernova للموردين العالميين، و يُعقد تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة، وذلك يوم 24 -25 فبراير 2025 في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) بالرياض، بحضور نخبة من القيادات وصنّاع القرار في قطاع الطاقة.

ويشارك الرئيس التنفيذي المهندس: خالد بن سالم الغامدي للشركة في الجلسة الحوارية “تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية: تعزيز أجندة إزالة الكربون في السعودية”، حيث سيناقش دور “السعودية للكهرباء” في دعم تحول قطاع الطاقة، وتطبيق استراتيجيات إزالة الكربون، وأهمية الابتكار في تحقيق الاستدامة، إضافةً إلى استعراض الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة الشبكات الكهربائية وتحقيق موثوقية أعلى لأنظمة الطاقة الكهربائية.​

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وتستعرض “السعودية للكهرباء” خلال المؤتمر جهودها في التحول الرقمي لقطاع الكهرباء، واستراتيجياتها لتحقيق مستهدفات الحياد الصفري بحلول عام 2060، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030. كما تعرض أحدث مشاريعها وحلولها التقنية ضمن المعرض المصاحب، التي تسهم في تعزيز موثوقية واستدامة الشبكة الكهربائية.​

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وفي إطار التزامها بدعم سلاسل الإمداد المحلية، تشارك “السعودية للكهرباء” في منتدى GE Vernova للموردين العالميين، الذي يجمع أكثر من 300 مورد عالمي، بهدف تعزيز الاستثمار والتعاون مع الموردين لدعم التوطين، وبناء منظومة إمداد قوية ومستدامة لقطاع الطاقة الكهربائية. ​

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ويشهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين “السعودية للكهرباء” وGE Vernova، لتعزيز التعاون في تطوير البرمجيات الكهربائية وإدارة الشبكات، ولتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الاستدامة في قطاع الكهرباء.

تأتي هذه المذكرة تماشياً مع تطلعات رؤية السعودية 2030، من خلال تمكين التحوّل الرقمي في قطاع الطاقة الكهربائية ودعم التوطين عبر إنشاء مركز إقليمي للتميّز والكفاءات في المملكة. كما تحدد المذكرة مجالات التعاون الاستراتيجي، بما في ذلك الأتمتة والتحوّل الرقمي للشبكات الكهربائية، لتعزيز كفاءة التشغيل ودعم التوسع في الحلول التقنية المتقدمة.​

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وتؤكد “السعودية للكهرباء” من خلال مشاركتها في هذا الحدث، التزامها المستمر بتطوير حلول مبتكرة تدعم التحول الرقمي، وتعزز استدامة وكفاءة صناعة الكهرباء ، إلى جانب دعم جهود التوطين، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.