شكرا لقرائتكم خبر عن 74.23 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم لتواصل خسائرها منذ الأسبوع الماضي، وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتًا، أو 0.3 %، إلى 74.23 دولارًا للبرميل فيما انخفض خام غرب تكساس، الوسيط الأمريكي، 28 سنتًا، أو 0.4 % إلى 70.12 دولارًا للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وتراجعت كل من عقود برنت والخام الأمريكي بأكثر من دولارين الجمعة الماضية مسجلة انخفاضات أسبوعية بنسبة 0.4% و0.5% على التوالي.

ومن جانبها، قالت الباحثة الاقتصادية الهندية سغانده ساكشديفا، إن "الهبوط في أسعار النفط الخام مدفوع بالضغوط من الرئيس الأمريكي على العراق لاستئناف صادرات النفط من حقول كردستان، مما قد يحسن تدفقات الإمدادات في أسواق النفط العالمية بعد توقف دام ما يقرب من عامين".