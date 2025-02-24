شكرا لقرائتكم خبر عن الأسواق الأوروبية تفتتح على ارتفاع مع رد فعل المستثمرين على الانتخابات الألمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت الأسواق الأوروبية اليوم الإثنين على ارتفاع، حيث تفاعل المتداولون مع نتائج الانتخابات الفيدرالية في ألمانيا.

وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.5%، بينما ظل مؤشر كاك 40 الفرنسي دون تغيير، وزاد مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.5%؛ وفق ما ذكرته شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) وحليفه البافاري الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU) فازا بنسبة 28.5% من الأصوات، مما يضع فريدريش ميرتس في منصب المستشار المقبل لألمانيا.

وجاءت الحركة اليمينية المتطرفة (AfD) في المركز الثاني بنسبة 20%، بينما احتلت الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) بقيادة أولاف شولتز المركز الثالث بنسبة 16.5%.

كما أعلنت شركة الاستثمار التكنولوجي الهولندية بروسيز اليوم الإثنين عن خططها لشراء شركة "جست إيت تاك آواي" مقابل 4.1 مليار يورو في عرض عام نقدي بالكامل على بورصة أمستردام.

ويبلغ عرض الشراء 20.30 يورو للسهم، ويحظى بدعم كامل من إدارة مجلس إشراف شركة "جست إيت". وتعد بروسيز، التي تملكها غالبية مجموعة "نابسير" الجنوب أفريقية، حاليًا حصة تبلغ 28% في "دليفري هيرو".

وأعلنت شركة بليميتو السويسرية المتخصصة في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) عن نتائج استثنائية لعام 2024، حيث ارتفعت مبيعاتها الصافية بنسبة 13.1% لتصل إلى 943.9 مليون فرنك سويسري، وزاد أرباحها قبل الفوائد والضرائب بنسبة 19% إلى 181.1 مليون فرنك سويسري.

وكان النمو مدعومًا بالأداء القوي في الأمريكتين، والطلب الكبير على الصمامات التحكم. وتتوقع الشركة استمرار التوسع في عام 2025، مع توقعات بهامش أرباح قبل الفوائد والضرائب يتراوح بين 18-20%.

واستجابةً للوضع المالي القوي، قامت بليميتو بزيادة توزيعات الأرباح بنسبة 12% لتصل إلى 9.50 فرنك سويسري لكل سهم.