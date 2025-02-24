شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة بيتك فى مصر.. تعرف على المدن المتاح بها وحدات سكنية وأنظمة السداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد إطلاق مبادرة بيتك في مصر رسميا من قبل الإسكان والخارجية.. شهدت المبادرة نسبة إقبال كبيرة من قبل المصريين بالخارج لحجز وحدة سكنية بالمشروعات التي تتضمنها المبادرة في نحو 15مدينه جديدة، المرحلة الأولي من مبادرة بيتك في مصر تشمل طرح عدد 5055 وحدة سكنية/فيلا.

- مميزات مبادرة "بيتك في مصر": وحدات جاهزة وخصومات حصرية للمصريين بالخارج

1 - الوحدات جاهزة للتسليم الفوري وأخري سيتم تسليمها تباعًا بحدّ أقصى نهاية عام 2025.

2 - الوحدات المطروحة تتناسب مع مختلف شرائح الدخل والمستويات الاقتصادية.

3 - المبادرة تتضمن عروض حصرية ومميزة للمصريين المقيمين بالخارج، يأتي على رأسها خصومات تتراوح بين 3% إلى 10% عن سعر الوحدات المعلن بالسوق.

4 - المبادرة تشمل أنظمة سداد متنوعة تصل إلى 10 سنوات.

5 - موقع المبادرة يتيح تقديم تجربة رقمية متكاملة، منها إمكانية زيارة الوحدات عن بُعد من خلال تقنية الجولات الافتراضية.

- أبرز المشروعات والمدن المشروعات التي تتضمنها بيتك في مصر هي:

- "أرابيسك" بمحافظة القاهرة

- كابيتال ريزيدنس D2

- كابيتال ريزيدنس ممشى D2 بالحى السكنى الثالث R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة

- "جاردن سيتي الجديدة" بالحى السكنى الخامس R5 بالعاصمة الإدارية الجديدة

- "مدينتى" بالقاهرة الجديدة

- "فالى تاورز إيست" بالعبور الجديدة

- "صبا" بمدينة 6 أكتوبر

- "فالي تاورز" بحدائق أكتوبر

- "Bliss Gates" بالشيخ زايد

- "الأبراج الشاطئية Beach Front" بالعلمين الجديدة

- "الحي اللاتيني" بالعلمين الجديدة

- مشروع "زاهية" بمدينة المنصورة الجديدة