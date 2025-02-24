الاقتصاد

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الإثنين 24-2-2025 يبدأ تعاملاته على ارتفاع

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سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الإثنين 24-2-2025 يبدأ تعاملاته على ارتفاع

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الإثنين، 24 فبراير 2025 10:43 ص

استهل سعر  الجنيه الإسترليني تعاملاته فى البنوك المصرية العاملة فى السوق المصرى اليوم الإثنين 24--2-2025 على ارتفاع، مسجلا فى البنك المركزي 63.78 جنيه للشراء، و63.97 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 63.85 جنيه للشراء، 64.23 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى

63.78 جنيه للشراء.

63.97 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

63.85 جنيه للشراء.
64.23 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

63.85 جنيه للشراء.

64.23 جنيه للبيع
 

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

63.84 جنيه للشراء.
64.23 جنيه للبيع.
 

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى

63.55 جنيه للشراء.
64  جنيها للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

63.56 جنيه للشراء.
63.89 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

63.89 جنيه للشراء.

64.27 جنيه للبيع.


 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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