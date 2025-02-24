شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الإثنين 24-2-2025 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر موقع الخليج 365 خدمة متابعة حية لأحدث أسعار صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري على مدار اليوم الإثنين في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم الأثنين 24-2-2025، مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر الريال القطرى.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.85جنيه للشراء.

13.89جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.93جنيه للشراء.

13.90جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.93جنيه للشراء.

13.88جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.82جنيه للشراء.

13.88جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.82جنيه للشراء.

13.88جنيه للبيع.



