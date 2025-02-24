استقرار أسعار الذهب اليوم عند 2934.82 دولار للأوقية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استقر الذهب في المعاملات الفورية اليوم عند 2934.82 دولار للأوقية (الأونصة) .

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2950.10 دولار.

وسجل الذهب أعلى مستوى على الإطلاق عند 2954.69 دولار يوم الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.1 بالمئة إلى 32.58 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 976.25 دولار.

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