شكرا لقرائتكم خبر عن أداء متباين في مؤشرات الأسهم الأمريكية وسط أسبوع تداولي قصير والان نبدء بالتفاصيل

أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية

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الأسهم الأمريكية.. تداولات حذرة

عوائد سندات الخزانة الأمريكية

محادثات أمريكا وروسيا في السعودية

انخفاض أسهم "ميتا بلاتفورمز"

تفوق مؤشر "إس آند بي 500"

الدمام - شريف احمد - سجلت الأسهم الأمريكية أداء متبايناً في الجلسات الأولى من هذا الأسبوع التداولي المختصر بسبب العطلات، وذلك في ظل تركيز وول ستريت على التحركات السياسية المحتملة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق ما ذكرت شبكة ياهو فاينانس الأمريكية.ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي بنحو 0.2% مغلقا عند مستوى قياسي جديد عند 6,129.58 نقطة.في الوقت نفسه أنهى مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر ناسداك المركب التداولات في المنطقة الخضراء.اقرأ أيضاً: الأسهم الأمريكية.. توقعات بتحقيق «إس أند بي 500» أعلى مستوياتهسيطر الحذر على عمليات تداول الأسهم في وول ستريت بعد إغلاق يوم الاثنين بمناسبة عطلة يوم الرؤساء في وقتٍ يناقش المستثمرون المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى حالة من القلق عظمت لديهم اتجاه الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية حتى يتم تحقيق نتيجة جيدة بخفض التضخم الذي يتزايد الخوف منه ومن ارتفاعه في ظل إدارة ترامب التي تعتمد على سياسة تجارية تقول بالإدارة التجارية وفق مبدأ الحمائية وزيادة التعريفات الجمركية على الحلفاء قبل الخصوم ظنًا من الإدارة بأن الاتفاقات التجارية وميزان التجارة لايسير لصالح الولايات المتحدة.ارتفعت عوائد سندات الخزانة في ظل سعي المستثمرين للوصول إلى درجة من اليقين من خلال استطلاع الاحتمالات الماثلة من خفض أسعار الفائدة هذا العام في ظل فشل البيانات الأخيرة في تقديم توجيه واضح.اقرأ أيضاً: بعد قرارات ترامب.. تباين أداء الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريتوارتفع العائد القياسي لعشر سنوات ليتداول عند حوالي 4.54%.وقد سلط هذا الغموض الضوء على محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في يناير في ظل التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب .في الوقت نفسه تحظى المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا باهتمام الأسواق بعد أن التقى فريقا ترامب وبوتين الدبلوماسيين في المملكة العربية السعودية الثلاثاء.خلال ذلك، يستمر موسم الأرباح حيث من المقرر أن تعلن 46 شركة من شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نتائجها هذا الأسبوع.في التحركات الفردية، حقق سهم شركة "إنتل" ربحًا ملحوظًا حيث ارتفع بنحو 16% وسط تقارير تفيد بأن المنافسين يسعون إلى صفقة من شأنها أن تؤدي إلى تقسيم شركة صناعة الرقائق العتيدة.وسجلت أسهم كل من "إنتل" و"سوبر ميكرو" ارتفاعًا بنسبة تزيد عن 30% خلال جلسات التداول الخمس الماضية.في هذا الإطار، قال المحلل دان هاولي لياهو فاينانس :"إن انخفاض سهم شركة ميتا الثلاثاء يعرض ما حققته الشركة من سلسلة ارتفاعات استمرت لــ20 جلسة في وول ستريت للخطر حيث انخفضت أسهم عملاق مواقع التواصل الاجتماعي بأكثر من 3% لكن بوجه عام ارتفع سهم ميتا بنسبة 17% خلال الشهر الماضي و22% منذ بداية العام 2025".تجلى الاتجاه السائد لعام 2025 الثلاثاء في تفوق مؤشر إس آند بي 500 على أسهم التكنولوجيا "السبعة الكبرى"، وفق ما قال محللون لياهو فاينانس.حقق ما يقرب من نصف الشركات المدرجة على المؤشر أداء أفضل وهو انعكاس للعامين الماضيين من القيادة الضيقة في وقت يكافح فيه المستثمرون للعثور على أسهم رابحة خارج شركات التكنولوجيا ذات القيمة السوقية الكبيرة.بعد مرور شهر ونصف الشهر تقريباً على بداية عام 2025 سيتفوق 46% من الشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على المؤشر نفسه وهو ما يتجاوز نسبة 30% تقريباً التي سجلت في كل من العامين الماضيين.