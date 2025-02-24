شكرا لقرائتكم خبر عن سالك توقع اتفاقية رفع حصتها في «أولام الزراعية» إلى 80.01% والان نبدء بالتفاصيل



وتكتمل إجراءات الصفقة بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة. استحواذ مستقبلي تشمل الاتفاقية خياراً لسالك لشراء الحصة المتبقية بنسبة 19.99% خلال ثلاث سنوات من تاريخ إتمام الصفقة، مما يتيح لها الانتقال إلى الاستحواذ الكامل مستقبلاً، مع الاستفادة من خبرة مجموعة أولام خلال مرحلة الانتقال.

وتستهدف سالك الاستثمار في قطاعي الأغذية والزراعة من أجل تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق النمو والاستدامة عبر شراكات استراتيجية في جميع مراحل سلسلة القيمة بشكل متكامل وفعال يربط بين الأسواق العالمية والمحلية.

ويأتي هذا الاستحواذ وفقاً لاستراتيجية سالك الدولية التي تهدف إلى ضمان توفر السلع الأساسية وتعزيز استدامتها من خلال تنويع الاستثمارات وربط سلاسل الإمداد وتحسين الكفاءة اللوجستية وتحقيق الريادة في قطاع الحبوب. رؤية استثمارية وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة سالك المهندس سليمان الرميح: "منذ استحواذنا على حصة 35.43% في أولام، أثبتت الشركة جدارتها الاستراتيجية بكونها إحدى الشركات العالمية الرائدة في تجارة السلع الأساسية، مما عزز من ثقتنا برؤيتنا الاستثمارية وطموحاتنا لتحقيق نمو مستدام".

وأضاف: "يتوافق ذلك مع منهجية سالك في الاستثمار التي تركز على الشركات الواعدة لتلبية الاحتياجات المستقبلية في مجال الأمن الغذائي ودعم الابتكار وتكامل سلاسل الإمداد داخل المملكة وخارجها."

وأشار الرميح إلى أن عملية الاستحواذ بعد اكتمالها ستتيح لشركة أولام فرصة التوسع في الأسواق بالاستفادة من قدرات سالك المحلية والدولية، وفي المقابل سوف ستعزز من مكانة سالك في قطاع الحبوب عالمياً مما يعود بالفائدة للمستهلكين على نحو ملموس عبر رفع كفاء الإنتاج وتوزيع الغذاء. بينما تضمن الاتفاقية انتقالاً سلساً تستفيد من خبرة مجموعة أولام خلال فترة الانتقال حتى إتمام الاستحواذ الكامل وفق الخيار المتاح لسالك. آفاق جديدة من جهته أكد الرئيس التنفيذي لشركة أولام الزراعية القابضة، صني فيرغيز: "أن الشراكة مع سالك بدأت منذ عام 2022 بهدف البحث عن آفاق جديدة للنمو والتطوير كونها شركة عالمية تستثمر في قطاع الأغذية الزراعية".

وأضاف: أن الشركتين تشتركان في الرؤية التي تركز على المصادر المستدامة والالتزام بتلبية الطلب المتزايد على الغذاء والأعلاف والألياف معتبراً في الوقت ذاته أنه وباكتمال الصفقة ستشهد شركة أولام الزراعية نقلة نوعية.

الجدير بالذكر أن مجموعة سالك تحظى باستثمارات نوعية في سلسلة الإمدادات الغذائية العالمية سعياً منها إلى إتاحة إمكانية الوصول إلى السلع الأساسية على نطاق واسع، حيث تمتد استثماراتها الحالية عبر 5 قارات في 7 دول وتستهدف الاستثمار في 16 سلعة استراتيجية.

الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، اليوم، اتفاقية لزيادة حصتها في شركة أولام الزراعية القابضة من 35.43% إلى 80.01% بقيمة إجمالية تبلغ 1.78 مليار دولار (ما يعادل قرابة 6.7 مليار ريال).وتكتمل إجراءات الصفقة بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.تشمل الاتفاقية خياراً لسالك لشراء الحصة المتبقية بنسبة 19.99% خلال ثلاث سنوات من تاريخ إتمام الصفقة، مما يتيح لها الانتقال إلى الاستحواذ الكامل مستقبلاً، مع الاستفادة من خبرة مجموعة أولام خلال مرحلة الانتقال.وتستهدف سالك الاستثمار في قطاعي الأغذية والزراعة من أجل تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق النمو والاستدامة عبر شراكات استراتيجية في جميع مراحل سلسلة القيمة بشكل متكامل وفعال يربط بين الأسواق العالمية والمحلية.ويأتي هذا الاستحواذ وفقاً لاستراتيجية سالك الدولية التي تهدف إلى ضمان توفر السلع الأساسية وتعزيز استدامتها من خلال تنويع الاستثمارات وربط سلاسل الإمداد وتحسين الكفاءة اللوجستية وتحقيق الريادة في قطاع الحبوب.وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة سالك المهندس سليمان الرميح: "منذ استحواذنا على حصة 35.43% في أولام، أثبتت الشركة جدارتها الاستراتيجية بكونها إحدى الشركات العالمية الرائدة في تجارة السلع الأساسية، مما عزز من ثقتنا برؤيتنا الاستثمارية وطموحاتنا لتحقيق نمو مستدام".وأضاف: "يتوافق ذلك مع منهجية سالك في الاستثمار التي تركز على الشركات الواعدة لتلبية الاحتياجات المستقبلية في مجال الأمن الغذائي ودعم الابتكار وتكامل سلاسل الإمداد داخل المملكة وخارجها."وأشار الرميح إلى أن عملية الاستحواذ بعد اكتمالها ستتيح لشركة أولام فرصة التوسع في الأسواق بالاستفادة من قدرات سالك المحلية والدولية، وفي المقابل سوف ستعزز من مكانة سالك في قطاع الحبوب عالمياً مما يعود بالفائدة للمستهلكين على نحو ملموس عبر رفع كفاء الإنتاج وتوزيع الغذاء. بينما تضمن الاتفاقية انتقالاً سلساً تستفيد من خبرة مجموعة أولام خلال فترة الانتقال حتى إتمام الاستحواذ الكامل وفق الخيار المتاح لسالك.من جهته أكد الرئيس التنفيذي لشركة أولام الزراعية القابضة، صني فيرغيز: "أن الشراكة مع سالك بدأت منذ عام 2022 بهدف البحث عن آفاق جديدة للنمو والتطوير كونها شركة عالمية تستثمر في قطاع الأغذية الزراعية".وأضاف: أن الشركتين تشتركان في الرؤية التي تركز على المصادر المستدامة والالتزام بتلبية الطلب المتزايد على الغذاء والأعلاف والألياف معتبراً في الوقت ذاته أنه وباكتمال الصفقة ستشهد شركة أولام الزراعية نقلة نوعية.الجدير بالذكر أن مجموعة سالك تحظى باستثمارات نوعية في سلسلة الإمدادات الغذائية العالمية سعياً منها إلى إتاحة إمكانية الوصول إلى السلع الأساسية على نطاق واسع، حيث تمتد استثماراتها الحالية عبر 5 قارات في 7 دول وتستهدف الاستثمار في 16 سلعة استراتيجية.