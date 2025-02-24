شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «كومل» 24.8% إلى 21.9 مليون ريال في العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

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• تسجيل مبيعات لمستحضرات جديدة ذات هوامش ربح جيدة.

• تحسن هامش الربح الإجمالي للشركة بالرغم من الزيادة في النفقات التشغيلية نظرا لعمليات التوسع الجارية. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة كومل في العام الماضي بنسبة 24.8% إلى 21.956 مليون ريال، مقابل 17.593 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح والذي بلغ 21,956,392 مليون ريال بزيادة بنسبة 24.79% (أو ما يعادل 4.36 مليون ريال) عن عام 2023 بشكل رئيسي لزيادة الربح من العمليات التشغيلية نتيجة ما يلي:-• زيادة الكميات المباعة من الأصناف ذات هامش الربح المرتفع.• تسجيل مبيعات لمستحضرات جديدة ذات هوامش ربح جيدة.• تحسن هامش الربح الإجمالي للشركة بالرغم من الزيادة في النفقات التشغيلية نظرا لعمليات التوسع الجارية.