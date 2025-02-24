شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «نادك» تقفز 156.5% إلى 774.6 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

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كجزء من عملية طرح وإدراج 30% من أسهم شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية في السوق المالية الرئيسية في المملكة العربية السعودية، وافقت نادك وكل الشركاء في المطاحن العربية على بيع 30% من الأسهم المملوكة لهم في المطاحن العربية. نتيجة لذلك، تم الاعتراف بأرباح محققة بقيمة 103.19 مليون ريال نتيجة بيع 30% من الاستثمار المملوك في المطاحن العربية، وأيضا تم تسجيل مكاسب غير محققة بالقيمة العادلة بمبلغ 253.32 مليون ريال.

- دخل الخزينة:

بلغ دخل الخزينة خلال العام الحالي 91.42 مليون ريال من مرابحة ودائع لآجل لدى البنوك مقارنة بمبلغ 3.91 مليون ريال في العام الماضي.

- الإيرادات:

ارتفعت إيرادات الشركة للعام الحالي بمقدار 0.73% مقارنة بالعام الماضي، ويرجع ذلك أساساً إلى مبيعات قطاع البروتين الجديد بقيمة 180.29 مليون ريال، وقد قابل هذه الزيادة جزئياً انخفاض في مبيعات قطاع الألبان والعصائر بنسبة 3.59% ومبيعات القطاع الزراعي بنسبة 28.50%.

- مصاريف البيع والتسويق:

انخفضت مصاريف البيع والتسويق خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي بنسبة 4.96٪ ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الإنفاق على مصاريف الصيانة والإصلاح وتسويق العلامة التجارية.

- خسائر الانخفاض في قيمة المدينين التجاريين:

خلال العام الماضي، اعترفت الشركة بخسائر انخفاض في قيمة المدينين التجاريين مقابل ذمم مدينة أخرى مشكوك في تحصيلها بقيمة 40.50 مليون ريال. لا يوجد خسائر انخفاض مماثلة في العام الحالي.

- تكاليف التمويل:

انخفضت تكاليف التمويل خلال العام الحالي بنسبة 54.96% مقارنة بالعام الماضي نتيجة لانخفاض معدل رصيد القروض القائمة.

على الرغم من التغيرات في العناصر السابقة التي أثرت بشكل إيجابي على صافي ربح الشركة في العام الحالي، ارتفعت بعض بنود المصاريف بسبب النمو في الأعمال على النحو التالي:

- مصاريف عمومية وإدارية:

ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية للعام الحالي بنسبة 10.18٪ مقارنة بالعام السابق ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في تكلفة الموظفين بسبب المشاريع الجديدة للشركة.

- إيرادات / (مصاريف) أخرى، صافي:

خلال العام الماضي، حصلت الشركة على دعم حكومي لمرة واحدة بقيمة 19,46 مليون ريال مقابل مشتريات أعلاف حيوانية في سنوات سابقة. لا يوجد إيراد مماثل في العام الحالي.

- مصروف الزكاة:

خلال العام الحالي، قامت الشركة بتسجيل مصاريف زكاة بقيمة 52.50 مليون ريال نتيجة لارتفاع الأرباح ووعاء الزكاة. إضافة إلى ذلك، خلال العام الماضي، تم الإنتهاء من الربوط الزكوية للسنوات 2014 إلى 2018، وعليه قامت الشركة بعكس مخصص بقيمة 26 مليون ريال سعودي. لا يوجد عكس مماثل في العام الحالي. الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) في العام الماضي، بنسبة 156.45% إلى 774.63 مليون ريال، مقابل 302.06 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود ذلك بشكل رئيسي إلى:- الربح من أسهم الشركة في شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية (المطاحن العربية):كجزء من عملية طرح وإدراج 30% من أسهم شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية في السوق المالية الرئيسية في المملكة العربية السعودية، وافقت نادك وكل الشركاء في المطاحن العربية على بيع 30% من الأسهم المملوكة لهم في المطاحن العربية. نتيجة لذلك، تم الاعتراف بأرباح محققة بقيمة 103.19 مليون ريال نتيجة بيع 30% من الاستثمار المملوك في المطاحن العربية، وأيضا تم تسجيل مكاسب غير محققة بالقيمة العادلة بمبلغ 253.32 مليون ريال.- دخل الخزينة:بلغ دخل الخزينة خلال العام الحالي 91.42 مليون ريال من مرابحة ودائع لآجل لدى البنوك مقارنة بمبلغ 3.91 مليون ريال في العام الماضي.- الإيرادات:ارتفعت إيرادات الشركة للعام الحالي بمقدار 0.73% مقارنة بالعام الماضي، ويرجع ذلك أساساً إلى مبيعات قطاع البروتين الجديد بقيمة 180.29 مليون ريال، وقد قابل هذه الزيادة جزئياً انخفاض في مبيعات قطاع الألبان والعصائر بنسبة 3.59% ومبيعات القطاع الزراعي بنسبة 28.50%.- مصاريف البيع والتسويق:انخفضت مصاريف البيع والتسويق خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي بنسبة 4.96٪ ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الإنفاق على مصاريف الصيانة والإصلاح وتسويق العلامة التجارية.- خسائر الانخفاض في قيمة المدينين التجاريين:خلال العام الماضي، اعترفت الشركة بخسائر انخفاض في قيمة المدينين التجاريين مقابل ذمم مدينة أخرى مشكوك في تحصيلها بقيمة 40.50 مليون ريال. لا يوجد خسائر انخفاض مماثلة في العام الحالي.- تكاليف التمويل:انخفضت تكاليف التمويل خلال العام الحالي بنسبة 54.96% مقارنة بالعام الماضي نتيجة لانخفاض معدل رصيد القروض القائمة.على الرغم من التغيرات في العناصر السابقة التي أثرت بشكل إيجابي على صافي ربح الشركة في العام الحالي، ارتفعت بعض بنود المصاريف بسبب النمو في الأعمال على النحو التالي:- مصاريف عمومية وإدارية:ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية للعام الحالي بنسبة 10.18٪ مقارنة بالعام السابق ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في تكلفة الموظفين بسبب المشاريع الجديدة للشركة.- إيرادات / (مصاريف) أخرى، صافي:خلال العام الماضي، حصلت الشركة على دعم حكومي لمرة واحدة بقيمة 19,46 مليون ريال مقابل مشتريات أعلاف حيوانية في سنوات سابقة. لا يوجد إيراد مماثل في العام الحالي.- مصروف الزكاة:خلال العام الحالي، قامت الشركة بتسجيل مصاريف زكاة بقيمة 52.50 مليون ريال نتيجة لارتفاع الأرباح ووعاء الزكاة. إضافة إلى ذلك، خلال العام الماضي، تم الإنتهاء من الربوط الزكوية للسنوات 2014 إلى 2018، وعليه قامت الشركة بعكس مخصص بقيمة 26 مليون ريال سعودي. لا يوجد عكس مماثل في العام الحالي.