شكرا لقرائتكم خبر عن «سمو»: ترسية مشروع استكمال تطوير وتنفيذ البنية التحتية لمخطط منح الشرائع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة سمو العقارية ترسية مشروع استكمال تطوير وتنفيذ البنية التحتية لمخطط منح الشرائع رقم 17 مع أمانة العاصمة المقدسة، وذلك بتاريخ 12 فبراير الحالي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الشركة ستحصل على نسبة 7.04% من مبيعات المشروع بعد التطوير.
وأوضحت أن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 1446-10-17 الموافق 2025-04-15.
ونوهت باستكمال تطوير وتنفيذ البنية التحتية لمخطط منح الشرائع رقم 17 مع أمانة العاصمة المقدسة مقابل أن تحصل الشركة على نسبة 7.04% من مبيعات المشروع بعد التطوير.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الشركة ستحصل على نسبة 7.04% من مبيعات المشروع بعد التطوير.
وأوضحت أن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 1446-10-17 الموافق 2025-04-15.
ونوهت باستكمال تطوير وتنفيذ البنية التحتية لمخطط منح الشرائع رقم 17 مع أمانة العاصمة المقدسة مقابل أن تحصل الشركة على نسبة 7.04% من مبيعات المشروع بعد التطوير.