شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «لومي» إلى 180.3 مليون ريال في العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وانخفضت النفقات التشغيلية بنسبة 19% على أساس سنوي لتصل إلى 119.8 مليون ريال. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة لومي للتأجير في عام 2024 بنسبة 12.25% إلى 180.3 مليون ريال، مقابل 160.6 مليون ريال في عام 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، بلغ صافي الربح 180.3 مليون ريال خلال السنة المالية 2024، بزيادة قدرها 12% مقارنةً بالعام الماضي، وذلك بالرغم من ارتفاع تكاليف التمويل نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الاقتراض.وانخفضت النفقات التشغيلية بنسبة 19% على أساس سنوي لتصل إلى 119.8 مليون ريال.