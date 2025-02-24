الاقتصاد

ارتفاع أرباح «لومي» إلى 180.3 مليون ريال في العام الماضي

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

ارتفاع أرباح «لومي» إلى 180.3 مليون ريال في العام الماضي

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «لومي» إلى 180.3 مليون ريال في العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة لومي للتأجير في عام 2024 بنسبة 12.25% إلى 180.3 مليون ريال، مقابل 160.6 مليون ريال في عام 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، بلغ صافي الربح 180.3 مليون ريال خلال السنة المالية 2024، بزيادة قدرها 12% مقارنةً بالعام الماضي، وذلك بالرغم من ارتفاع تكاليف التمويل نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الاقتراض.
وانخفضت النفقات التشغيلية بنسبة 19% على أساس سنوي لتصل إلى 119.8 مليون ريال.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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