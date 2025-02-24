شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «أديس» ترتفع 80.5% إلى 816.19 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة أديس القابضة في عام 2024 بنسبة 80.5% إلى 816.195 مليون ريال، مقابل 452.078 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، قفز صافي الربح بواقع الضعف تقريباً، إذ ارتفع بنسبة 80.5% على أساس سنوي ليبلغ 816.2 مليون ريال في 2024 مدفوعاً بالنمو في الإيرادات خلال نفس الفترة والهامش الكبير في الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاك والإطفاء بجانب انخفاض مصروفات الفائدة كنسبة من الإيرادات.
وارتفع هامش صافي الربح من 10.4% خلال عام 2023 إلى 13.2% خلال السنة المالية 2024 على خلفية انخفاض مصروفات التمويل كنسبة من الإيرادات، وهو ما تلاشى أثره جزئياً بارتفاع نفقات الاستهلاك في أعقاب تشغيل المنصات في السعودية والكويت والهند والجزائر وجنوب شرق آسيا.
ويعكس صافي الربح أثر أرباح شراء الصفقة المتعلقة باستحواذ فانتاج وهو ما تلاشى أثره نتيجة مخصص غير نقدي للضرائب الأخري والنفقات غير المتكررة الأخرى.
وقرر مجلس إدارة شركة أديس القابضة، أمس، توزيع أرباح نقدية مرحلية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من عام 2024.
ويقدر إجمالي المبلغ الموزع بـ242.205 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 1,100,935,456.
وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.22، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 22%.
وستكون تاريخ الأحقية 1446-09-10 الموافق 2025-03-10، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-09-24 الموافق 2025-03-24.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، قفز صافي الربح بواقع الضعف تقريباً، إذ ارتفع بنسبة 80.5% على أساس سنوي ليبلغ 816.2 مليون ريال في 2024 مدفوعاً بالنمو في الإيرادات خلال نفس الفترة والهامش الكبير في الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاك والإطفاء بجانب انخفاض مصروفات الفائدة كنسبة من الإيرادات.
وارتفع هامش صافي الربح من 10.4% خلال عام 2023 إلى 13.2% خلال السنة المالية 2024 على خلفية انخفاض مصروفات التمويل كنسبة من الإيرادات، وهو ما تلاشى أثره جزئياً بارتفاع نفقات الاستهلاك في أعقاب تشغيل المنصات في السعودية والكويت والهند والجزائر وجنوب شرق آسيا.
ويعكس صافي الربح أثر أرباح شراء الصفقة المتعلقة باستحواذ فانتاج وهو ما تلاشى أثره نتيجة مخصص غير نقدي للضرائب الأخري والنفقات غير المتكررة الأخرى.
وقرر مجلس إدارة شركة أديس القابضة، أمس، توزيع أرباح نقدية مرحلية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من عام 2024.
ويقدر إجمالي المبلغ الموزع بـ242.205 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 1,100,935,456.
وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.22، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 22%.
وستكون تاريخ الأحقية 1446-09-10 الموافق 2025-03-10، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-09-24 الموافق 2025-03-24.