شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «أماك» تقفز 226% إلى 177.89 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وقرر مجلس إدارة شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك)، أمس، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2024م.

ويقدر إجمالي المبلغ الموزع بـ104.478 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 88.541 مليون سهم.

وتبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 11.8%، فيما سيكون تاريخ الأحقية 1446-09-10 الموافق 2025-03-10، فيما سيعلن تاريخ التوزيع لاحقاً. الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) في عام 2024 بنسبة 225.9% إلى 177.898 مليون ريال، مقابل 54.582 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 165 مليون ريال (134%) نتيجة زيادة الإيرادات بمبلغ 293 مليون ريال، والذي قابله ارتفاع مصاريف البيع والتسويق ورسوم الامتياز وانخفاض في الإيرادات الأخرى.وقرر مجلس إدارة شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك)، أمس، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2024م.ويقدر إجمالي المبلغ الموزع بـ104.478 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 88.541 مليون سهم.وتبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 11.8%، فيما سيكون تاريخ الأحقية 1446-09-10 الموافق 2025-03-10، فيما سيعلن تاريخ التوزيع لاحقاً.