شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع كبير في أسعار القهوة.. وتوقعات بصعود جديد قريباً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقهوة بنسبة كبيرة تزيد عن 30% حتى الآن هذا العام 2025 لتحوم حول أعلى مستوياتها على الإطلاق، وفق ما أشارت شبكة "ياهو فاينانس" الأمريكية.

يأتي القلق الأكبر من بدء الشركات الكبرى في العالم في رفع أسعار بيع منتجاتها على المستهلكين وهو ما قد يترجم إلى تراجع نسبي في مجمل الطلبيات وهو ما قد يخفض من قيم أرباح الشركات إلا أن ذلك غير مؤكد بعد. التضخم وزيادة أسعار القهوة أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك أن الأسعار التي دفعها المستهلكون مقابل القهوة المحمصة ارتفعت بنسبة 2.5% في يناير مقارنة بالعام السابق.

وفي الوقت نفسه، قفزت أسعار القهوة سريعة التحضير بنسبة مذهلة بلغت 7.1%. اتجاه اجباري لرفع قيم منتجات البن حول ذلك قال عدد من المشترين والبائعين العالميين للقهوة لياهو فاينانس إنه على الرغم من أنه لم يرفعوا جميعهم الأسعار بعد فليس لديهم خيار سوى التفكير في رفعها في الأمد المتوسط.

وقال أندريا إيلي رئيس مجلس إدارة شركة "إيلي كافيه":"القهوة تشهد حالياً عاصفة سعرية". سبب ارتفاع أسعار البن والقهوة وأشار إيلي إلى المناخ وتأثيرها على كبار المنتجين والمصدرين في العالم بوصفه لاعبا رئيسيا في حركة الأسعار بما في ذلك فيتنام والبرازيل.

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أثرت الظروف الجوية السيئة على حصاد السلعة الأساسية في العالم في وقت شهدت فيه البرازيل أكثر أعوامها حرارة على الإطلاق في عام 2024 مع عدد قياسي من حرائق الغابات التي أثرت على إنتاج القهوة وأدت إلى ارتفاع الأسعار.

وتستورد الولايات المتحدة ثاني أعلى كمية من القهوة سنويًا بعد الاتحاد الأوروبي حيث يأتي أكبر إمداد من البرازيل وكولومبيا وفيتنام. توقعات أسعار القهوة مستقبلاً قال إيلي عن ارتفاع الأسعار: "لا يوجد بديل". وأضاف عن ارتفاع أسعار العقود الآجلة للقهوة: "لا نعرف إلى متى سيستمر هذا الارتفاع".

وتدرس شركات أخرى رفع الأسعار أيضًا. وقال سودهانشو بريادارشي المدير المالي لشركة" كيوريج دكتور بيبر" خلال أحدث حديث حول أرباح للشركة في أكتوبر: "إذا نظرت إلى عام 2025 نتوقع أن يستمر التضخم في أسعار القهوة في الارتفاع بينما سنسعى إلى التعويض عن ذلك من خلال التسعير الأعلى الذي سيطرح في السوق في وقت مبكر من العام". رأي آخر حول أسعار القهوة ولكن لا يرى جميع المتعاملين حدوث هزة كبيرة في السوق تعمل على احداث اضطراب واضح الأثر حيث من الشائع أن يقوم كبار تجار التجزئة بشراء كميات كبيرة قبل عام على الأقل وتثبيت الأسعار بعقود آجلة.

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قالت راشيل روجيري المديرة المالية لشركة "ستاربكس" الشهر الماضي في حديث حول الأرباح: "بالنظر إلى استراتيجيتنا التحوطية فسيكون التأثير على سعر القهوة على أساس سنوي ضئيلًا في الربع الأول". استخدام أنواع قهوة أقل جودة قالت شونالي بول مؤسسة شركة "بول جون كافيين" لتحميص القهوة ومقرها فلوريدا: "بشكل عام، القهوة الفورية أرخص بكثير ويستطيع تجار التجزئة رفع السعر مع بقائهم في فئة الأرخص بكثير".

وتستخدم القهوة سريعة التحضير حبوب الروبوستا وهي حبوب أقل جودة مقارنة بحبوب أرابيكا التي تستخدم في سلاسل شركات القهوة.

وأثر الجفاف في فيتنام العام الماضي على إنتاج الروبوستا مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 60% خلال العام الماضي. كما أثرت تكاليف الشحن والعمالة المتزايدة على سوق القهوة.