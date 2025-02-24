شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 24-2-2025 فى قطر.. عيار 18 بـ257.50 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد سعر الذهب فى قطر من المؤشرات الاقتصادية المهمة التى تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب فى قطر تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب فى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى الطلب المحلى على المعدن الثمين

أسعار الذهب اليوم فى قطر

عيار 24 سجل 343.50 ريال

عيار 22 سجل 314.75 ريال

عيار 21 سجل 300.50 ريال

عيار 18 سجل 257.50 ريال

عيار 14 سجل 200.25 ريال

عيار 12 سجل 171.75 ريال

الاونصة 10681.25 ريال

الجنيه الذهب 2404.00 ريال

الأونصة بالدولار 2936.06 دولار



وفى الوقت نفسه هبط سعر الفضة لشهر مارس بنسبة 0.37% لتتم المتاجرة به على USD30.53 للأونصة، بينما ارتفع سعر النحاس لشهر مارس بنسبة 0.72% لتتم المتاجرة به على USD4.26 للرطل.