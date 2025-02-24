“المباني” الكويتية توقّع عقدين لأفنيوز الرياض بـ301.5 مليون دولار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلنت شركة «المباني» الكويتية، الأحد، قيام شركتها التابعة في السعودية بتوقيع عقدين لتنفيذ أعمال الإنشاء ضمن مشروع «الأفنيوز» في الرياض، في مرحلته الثانية، بقيمة 1.131 مليار ريال (301.56 مليون دولار).

ووفقاً لـ “الشرق الأوسط ” أوضحت الشركة في بيان لها على موقع بورصة الكويت، أن العقد الأول تم توقيعه مع شركة «الغانم إنترناشيونال» السعودية لتنفيذ الأعمال الإنشائية لعدد 3 أبراج بقيمة 656 مليون ريال (175 مليون دولار).

كما أضافت «المباني» أنه تم توقيع العقد الثاني مع شركة «الأحمدية للتجارة والمقاولات»، فرع السعودية، لتنفيذ الأعمال الإنشائية لعدد برجين بقيمة 475 مليون ريال (126.6 مليون دولار). وتوقعت الشركة أن يكتمل المشروع ككل خلال فترة تتراوح بين 24 و33 شهراً من تاريخ البدء، حيث تم وضع حجر الأساس للمشروع في فبراير (شباط) من عام 2022.

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