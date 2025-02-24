شكرا لقرائتكم خبر عن بكم الدولار اليوم الاثنين 24 فبراير 2025 أمام الجنيه ببنكي الأهلى ومصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 سعر الدولار اليوم الأثنين 24 فبراير 2025 أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية، وفقا لآخر تحديث معلن بالبنوك، وخاصة بنكي الأهلى ومصر. ويشهد سعر الدولار الأمريكي تطورات ملحوظة خلال تعاملات أسعار الصرف بالبنوك الرئيسية، حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 50.50 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.52 جنيه للشراء و50.62 للبيع. وجاء سعر الدولار بالبنوك كالاتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 50.52 جنيه للشراء. 50.62 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر. سعر الدولار فى بنك مصر. 50.52 جنيه للشراء. 50.62 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.52 جنيه للشراء. 50.62 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 50.54 جنيه للشراء. 50.64 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.52 جنيه للشراء. 50.62 جنيه للبيع.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز