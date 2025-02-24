إيجوث تبدأ عملية تدشين فندق كونتيننتال التاريخى بوسط البلد بالجهود الذاتية

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تنفذ الشركة المصرية العامة للسياحة "إيجوث" إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام مشروع تطوير وتدشين فندق كونتيننتال بوسط البلد بالجهود الذاتية للاستفادة من الاستغلال الأمثل للموقع، وفق توجيهات المهندس محمد شيمى ، وزير قطاع الاعمال العام، ولا سيما بعدما أحجم القطاع الخاص عن الشراكة في المشروع.

تاريخيا تم إنشاء فندق كونتيننتال عام 1866، ثم تم تطويره وتغيير اسمه إلى "فندق جراند كونتيننتال،عام 1908"، والفندق له موقع متميز وكان يطلق عليه اسم "الكونتننتال الملكى أمام الأوبرا الخديوية، وكان الفندق المقر الرئيسى لضيوف مصر نظرا لموقعه المتميز أمامه تمثال إبراهيم باشا ومن خلفه الأوبرا وعلى يساره حديقة الأزبكية.

كما تم إعداد التصميمات الخاصة بالفندق على نفس الطراز المعمارى المميز وبنفس ارتفاعاته الاصلية التى أنشأ عليها فى عام 1870 مع مراعاة البصمة البنائية للمبنى الأصلى وحدوده الخارجية، بالإضافة إعادة البناء طبقا لواجهاته التاريخية، مع المحافظة على الواجهة المطلة على شارع عدلى وربطها ودمجها مع التصميم على الواجهات التى تم اعداداها والتى تتسق مع الطابع المعمارى المميز للمبني.

وفى تصريحات سابقة ل" الخليج 365" قال الدكتور عمرو عطية، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن الرؤية الجديدة تركز على الاستفادة من الأصول الهامة وتمويلها ذاتيا، لا سيما في ظل وجود سيولة كافية لعمليات التطوير، ومنها تطوير فندق كونتيننتال التاريخي في منطقة الأوبرا بوسط البلد ذاتيا؛ للاستفادة من 10 آلاف متر، وكذلك في تدشين مول تجارى كبير في منطقة من أهم المناطق التجارية في مصر .

أشار عمرو عطية فى تصريحات لـ" الخليج 365" إلى أن تطوير الفندق ذاتيا وتدشين المول والمحال التجارية، سيجلب مبالغ تتراوح من 5 لـ 6 مليارات جنيه، وبالتالي فإن الجدوى من تطوير الفندق والمول ذاتيا أفضل بكثير من الشراكة عليه، خاصة أن هناك بعض التحديات في بعض مشروعات الشراكة السابقة وتطويرها ذاتيا كان سيكون أفضل وأسرع .

وكانت خطة تطوير الفندق مبنية على انشاء مشروع فندقى بطاقة فندقية تبلغ 230 غرفة وجناح على مساحة 10733م2 ، و يضم مجموعة من قاعات المؤتمرات (عدد 1 قاعة سعة القاعة 714 فرد + عدد 1 قاعة سعة القاعة 514 فرد + عدد 6 قاعات بإجمالى سعة القاعات 657 فرد تقريبا وتستخدم منفردة).

كما يضم مساحات إدارية تبلغ حوالى 5100 م2، ومجموعة محلات تجارية تبلغ مساحتها الإجمالية 1259م2، وكازينو، وموقف انتظار للسيارات سعة 540 سيارة تقريباً، وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 2.13 مليار جنيه بدون قيمة الأرض.