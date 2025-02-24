شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: الفئة العمرية "40 - 49 سنة" الأعلى مساهمة بالنشاط الاقتصادى بالربع الأخير من 2024 والان مع تفاصيل الخبر

أظهرت بيانات بحث القوي العاملة، أن الفئة العمرية "40 - 49 سنة" سجلت أعلى معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام الماضي 2024، حيث بلغت 59.9%.

ورصدت بيانات البحث الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي بلغت 45.5% من جملة السكان "15 سنة فأكثر" خلال الربع الحالي، بينما كان 44.4% خلال الربع السابق، مقابل 43.1% في الربع المماثل من العام السابق.

وكان معدل المساهمة بين الذكور 71.3%، مقابل 71.1% في الربع السابق، مقابل 68.9% في الربع المماثل من العام السابق، أما الإناث فكانت المساهمة بنسبة 18.5%، بينما كان 16.4% في الربع السابق، وكانت 16% في الربع المماثل من العام السابق.



أما على مستوى الحضر والريف فقد بلغ معدل المساهمة في الحضر 45.2%، مقابل 45.8% في الريف، بينما كان في الحضر 44.3%، مقابل 44.5% في الريف في الربع السابق، و42.7% في الحضر مقابل 43.5% في الريف في الربع المماثل من العام السابق.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول معدل البطالة إلى 6.4% من إجمالي قوة العمل خلال الربع الأخير من العام الماضي 2024، بانخفاض 0.3% عن الربع السابق.

وعزا جهاز الإحصاء، هذا التراجع لارتفاع أعداد المشتغلين بنحو 935 ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق، وانخفاض المتعطلين بعدد 29 ألف متعطل، مما أدى إلى ارتفاع قوة العمل بعدد 906 آلاف فرد.