شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “بيغ 5 كونستركت” بالسعودية يكشف تقنيات جديدة ويشهد توقيع اتفاقيات والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - شهد معرض «بيغ 5 كونستركت» السعودي في أسبوعه الأول إبرام العديد من الشراكات، بما في ذلك التعاون بين شركة «بنية» و«ساب» لتطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات، إلى جانب تحالف استراتيجي بين «مجموعة العيسى» السعودية و«مجموعة العربي» المصرية لتصنيع أجهزة التكييف.

ووفقاً لــ “الشرق الأوسط” في ظل مساهمة المعرض، في دفع عجلة التعاون المؤثر والشراكات الاستراتيجية والتقدم في قطاع الإنشاءات. ومع انتقال الحدث إلى أسبوعه الثاني في الفترة من 24 إلى 27 فبراير (الحالي) في «مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات»، يتحول التركيز نحو اللمسات النهائية وتجهيز المباني.

الشراكات الاستراتيجية

وتماشياً مع «رؤية 2030»، جمع الحدث المسؤولين الحكوميين وقادة الصناعة والمتخصصين في قطاع الإنشاءات لاستكشاف الفرص التي تشكل خط المشروعات الضخمة والعملاقة في السعودية التي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات. كما غطى الأسبوع الأول من المعرض سلسلة القيمة الإنشائية الكاملة، بدءاً من الأساسات إلى التصميم والبناء، مما مهد الطريق لاتفاقيات استراتيجية رئيسية ستسرع من وتيرة التقدم في القطاع.

وكان من أبرز الشراكات التي تم توقيعها خلال الأسبوع الأول التعاون بين «الشركة السعودية للبنية التحتية العقارية (بنية)»، و«ساب»، التي دخلت في شراكة لتطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات على خدمات «ساب رايز» السحابية، مما يعزز التحول الرقمي في «بنية»، ومن شأن دمج الحلول القائمة على السحابة أن يؤدي إلى تبسيط العمليات التجارية ودفع عجلة الابتكار.

كما وقّعت «بنية» مذكرة تفاهم أخرى مع شركة «إس إس بي» العالمية المحدودة لتعزيز قطاع الإنشاءات والبنية التحتية في السعودية، والاستفادة من خبراتهما المشتركة لتنفيذ مشروعات متطورة وفعالة.

ومن بين الشراكات الأخرى «مجموعة العيسى الصناعية السعودية» و«مجموعة العربي الصناعية المصرية» اللتين أقامتا تحالفاً استراتيجياً في مجال التصنيع وسلاسل التوريد والبحث والتطوير، وتوطين الصناعات المتقدمة وزيادة المحتوى المحلي في الإنتاج وتعزيز الحلول الصناعية الإقليمية.

الموارد البشرية

ووقعت شركة «معين للموارد البشرية»، التي تشارك لأول مرة في المعرض، شراكة مع «أوكسيليوم» لتوفير حلول الموارد البشرية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «معين»، عمر الجريفاني، «يمثل توقيع مذكرة التفاهم مع أوكسيليوم في معرض بيغ 5 كونستركت خطوة مهمة في تعزيز قدرات القوى العاملة وضمان وصول الشركات إلى المواهب المناسبة في الوقت المناسب».

من جانبه، قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات في «أوكسيليوم»، مارك ماكجيفر: «سيمكننا هذا التعاون من توسيع قدرات القوى العاملة وتقديم استراتيجيات توظيف مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات السوق المتطورة».

الحلول الصناعية

كما وقَّعت «شركة الأعمال العالمية المشتركة» و«موبرو» الألمانية اتفاقية توزيع لتوسيع نطاق الحلول الصناعية والإنشائية في المملكة. ومن خلال الاستفادة من خبرات شركة في تكنولوجيا تثبيت الأنابيب ومعرفة «جي جي بي» في السوق، ستعزز هذه الشراكة الكفاءة والاستدامة في المشروعات الرئيسية في السعودية.

وفي مذكرة تفاهم أخرى، وقَّع بنك «جي بي جي» أيضاً اتفاقية توزيع مع شركة «أرماسيل»، الرائدة عالمياً في مجال العزل المرن والرغوة الهندسية لتوزيع منتجاتها من المواد العازلة «أرمافليكس» و«أرماجل».

وقال نائب الرئيس الأول، لفعاليات الإنشاءات في شركة «دي إم جي إيفنتس»، محمد كازي: «يواصل المعرض دوره كممكن لقطاع الإنشاءات في المملكة، حيث يستكشف المتخصصون في هذا القطاع المنتجات والحلول الجديدة، وتعكس الشراكات التي تم توقيعها في الأسبوع الأول من الحدث التزام السعودية بالابتكار والاستدامة في الوقت الذي تمضي فيه نحو تحقيق أهداف رؤية 2030».

المنتجات المبتكرة

وواصل العارضون في الحدث الكشف عن حلول الجيل القادم مع التركيز القوي على التقنيات المستدامة وعالية الكفاءة. وكان من بين الابتكارات البارزة نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الثوري الموفر للطاقة الذي عرضته شركة «جرين تك» لحلول التبريد، والمصمم لتقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 40 في المائة. وكان من أبرز الابتكارات الأخرى مزيج الخرسانة منخفض الكربون من شركة «إيكوكريت»، الذي يوفر متانة معززة مع خفض الانبعاثات بشكل كبير.

وظل البناء المعياري موضوعاً رئيسياً في المعرض، حيث قدمت شركة «سمارت بيلد» التكنولوجية أحدث وحداتها السكنية الجاهزة المصممة للتشييد السريع وخصائص العزل الفائقة. وبالإضافة إلى ذلك، كشفت «بيلد بوت»، وهي شركة رائدة في مجال الأتمتة، عن نظام بناء آلي قادر على زيادة سرعة البناء بنسبة 50 في المائة، ومعالجة نقص العمالة وتحسين كفاءة المشروع.

واستضاف الحدث العديد من العارضين الذين يشاركون لأول مرة، حيث قدمت «فرات للأنابيب» أنظمتها المتطورة للأنابيب الداخلية والبنية التحتية لتحسين إدارة المياه وكفاءة التدفئة. وقدمت «سبيسميكر» السعودية نهجها المبتكر في مجال الإسكان ميسور التكلفة والمشاريع الشاهقة. وعرضت «هايسنس» للإلكترونيات أحدث أجهزة التلفاز الذكية وحلول تكييف الهواء والأجهزة الموفرة للطاقة، مما يساهم في تطور المباني الذكية. وقدمت «سيكا» السعودية حلولها المتطورة في مجال الربط ومواد العزل والتدعيم لدفع عجلة الاستدامة والابتكار في قطاعي البناء والصناعة.

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